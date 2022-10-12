https://ria.ru/20221012/terakt-1823362671.html

Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма

Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 12.10.2022

Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" без сомнений является актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин во... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:51

2022-10-12T13:51

2022-10-12T14:28

владимир путин

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

россия

дания

европа

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" без сомнений является актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя"."Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента", — подчеркнул глава государства.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое не допустить Москву к участию в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, только при привлечении России экспертизу можно будет считать достоверной и объективной.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

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дания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, россия, дания, европа, генеральная прокуратура рф, мария захарова