https://ria.ru/20221012/terakt-1823362671.html
Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма
Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 12.10.2022
Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" без сомнений является актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин во... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:51
2022-10-12T13:51
2022-10-12T14:28
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
россия
дания
европа
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" без сомнений является актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя"."Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента", — подчеркнул глава государства.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое не допустить Москву к участию в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, только при привлечении России экспертизу можно будет считать достоверной и объективной.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, россия, дания, европа, генеральная прокуратура рф, мария захарова
Владимир Путин, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Россия, Дания, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Мария Захарова
13:51 12.10.2022 (обновлено: 14:28 12.10.2022)
Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма
Президент России Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма