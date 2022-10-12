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Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма
Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма - РИА Новости, 12.10.2022
Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" без сомнений является актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин во... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:51
2022-10-12T14:28
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
россия
дания
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" без сомнений является актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя"."Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента", — подчеркнул глава государства.Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое не допустить Москву к участию в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, только при привлечении России экспертизу можно будет считать достоверной и объективной.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, россия, дания, европа, генеральная прокуратура рф, мария захарова
Владимир Путин, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Россия, Дания, Европа, Генеральная прокуратура РФ, Мария Захарова
13:51 12.10.2022 (обновлено: 14:28 12.10.2022)
 
Путин назвал диверсии на "Северных потоках" актом международного терроризма

Президент России Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" без сомнений является актом международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента", — подчеркнул глава государства.
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:00
Диверсии на "Северных потоках" не помогли рынку СПГ
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое не допустить Москву к участию в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, только при привлечении России экспертизу можно будет считать достоверной и объективной.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Владимир ПутинСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022РоссияДанияЕвропаГенеральная прокуратура РФМария Захарова
 
 
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