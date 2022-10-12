https://ria.ru/20221012/terakt-1823331400.html

Организатор теракта на Крымском мосту работает на США, заявил Кива

Организатор теракта на Крымском мосту работает на США, заявил Кива - РИА Новости, 12.10.2022

Организатор теракта на Крымском мосту работает на США, заявил Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что организатор взрыва на Крымском мосту руководитель главного управления разведки минобороны Украины... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:16

2022-10-12T12:16

2022-10-12T12:16

россия

чп на крымском мосту

илья кива

происшествия

украина

служба безопасности украины

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822621351_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_197c71d94ff1cc889a0ec25d2eaae2d3.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что организатор взрыва на Крымском мосту руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов работает на спецслужбы США."Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, являясь ставленником Вашингтона, давно работает на американские спецслужбы и свой авторитет заработал перед ними еще в 2016 году, когда командовал и лично участвовал в диверсионной операции в Крыму… За эту операцию (бывший тогда президентом Украины Петр) Порошенко наградил Буданова орденом "За мужество", - написал Кива в своем Telegram-канале.Он добавил, что причастность Буданова к теракту только подтверждает контроль и участие в нем американских спецслужб.По словам экс-депутата, Буданов понимает, что с 2016 года он негласно приговорен и ему нечего терять, поэтому он и дальше будет "цинично выполнять любые кровавые теракты и задачи, которые ему будут ставить его американские кураторы".ФСБ сообщила, что совместно с СК РФ установлено, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и один гражданин Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

https://ria.ru/20221012/most-1823280884.html

https://ria.ru/20221012/fsb-1823289946.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, чп на крымском мосту, илья кива, происшествия, украина, служба безопасности украины, сша