https://ria.ru/20221012/terakt-1823329503.html
В результате теракта в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение
В результате теракта в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение - РИА Новости, 12.10.2022
В результате теракта в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение
Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта на Рижском рынке в Мелитополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:10
2022-10-12T12:10
2022-10-12T12:21
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта на Рижском рынке в Мелитополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органахВ среду утром у центрального входа на Рижский рынок в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. На место прибыла полиция и кинологи с собаками."В результате взрыва осколочные ранения получил один человек. По предварительным данным, пострадавший нелегально менял валюту. Была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок", - сказал собеседник агентства.По словам источника, взрывное устройство было направленного действия и заложено под козырек торговой точки.Очевидцы сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что раненого увезли на гражданской машине в неизвестном направлении почти сразу после происшествия.
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мелитополь
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
12:10 12.10.2022 (обновлено: 12:21 12.10.2022)
В результате теракта в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение
Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта на рынке в Мелитополе
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта на Рижском рынке в Мелитополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах
В среду утром у центрального входа на Рижский рынок в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. На место прибыла полиция и кинологи с собаками.
"В результате взрыва осколочные ранения получил один человек. По предварительным данным, пострадавший нелегально менял валюту. Была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, взрывное устройство было направленного действия и заложено под козырек торговой точки.
Очевидцы сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что раненого увезли на гражданской машине в неизвестном направлении почти сразу после происшествия.