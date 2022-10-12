https://ria.ru/20221012/terakt-1823329503.html

В результате теракта в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение

В результате теракта в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение - РИА Новости, 12.10.2022

В результате теракта в Мелитополе один человек получил тяжелое ранение

Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта на Рижском рынке в Мелитополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:10

2022-10-12T12:10

2022-10-12T12:21

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Один человек получил тяжелое ранение в результате теракта на Рижском рынке в Мелитополе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органахВ среду утром у центрального входа на Рижский рынок в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. На место прибыла полиция и кинологи с собаками."В результате взрыва осколочные ранения получил один человек. По предварительным данным, пострадавший нелегально менял валюту. Была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок", - сказал собеседник агентства.По словам источника, взрывное устройство было направленного действия и заложено под козырек торговой точки.Очевидцы сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что раненого увезли на гражданской машине в неизвестном направлении почти сразу после происшествия.

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мелитополь

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, происшествия