https://ria.ru/20221012/telemeditsina-1823279076.html

В Амурской области откроют блок телемедицины

В Амурской области откроют блок телемедицины - РИА Новости, 12.10.2022

В Амурской области откроют блок телемедицины

Современный блок, где будут проводить телемедицинские консультации, откроют в Амурской областной больнице в Благовещенске, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:19

2022-10-12T08:19

2022-10-12T08:19

амурская область

здоровье - общество

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 окт – РИА Новости. Современный блок, где будут проводить телемедицинские консультации, откроют в Амурской областной больнице в Благовещенске, сообщает региональное правительство."Главная больница области продолжает преображаться. До конца года завершим блок "Д". Это будет современное, хорошо оборудованное деловое медицинское пространство, которое позволит здравоохранению региона выйти на совершенно новый уровень оказания медицинской помощи, диагностики и ведения научной деятельности. В сложных случаях блок телемедицины даст возможность собирать онлайн-консилиумы с привлечением лучших российских и зарубежных специалистов", - приводятся слова главы Амурской области Василия Орлова.Он отметил, что в режиме видео-конференц-связи врачи смогут поставить точный диагноз, обсудить план операции или назначить лечение пациенту. Кроме этого, в блоке оборудуют зону, где люди смогут проходить врачебные комиссии.Трехэтажный блок "Д" готов на 80%, завершить все работы подрядчик должен в ноябре.В 2020 году благодаря субсидии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в медучреждении реконструировали отделение анестезиологии и реанимации. По поручению Орлова разработан план капитальных ремонтов отделений больницы, он рассчитан на три года."В прошлом году заменили все окна, отремонтировали систему водоотведения, полностью обновили холл и входную группу, также реконструировали ожоговое отделение. В этом году в зале Гиппократа, площадь которого более тысячи квадратных метров, выполнили замену инженерных коммуникаций, установили современное оборудование. На сегодняшний день уже отремонтирован весь девятый этаж, отделения челюстно-лицевой и торакальной хирургии, закончен ремонт в проктологии. На восьмом этаже рабочие приступили к ремонту второй половины, где располагается урологическое отделение", - рассказал главный врач больницы Евгений Тарасюк.

https://ria.ru/20220720/telemeditsina-1803771410.html

https://ria.ru/20221004/sitdekov-1821362578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), общество