https://ria.ru/20221012/tekhnologii-1823431545.html

Тайвань и США могут стать "командой мечты", считают в Тайбэе

Тайвань и США могут стать "командой мечты", считают в Тайбэе - РИА Новости, 12.10.2022

Тайвань и США могут стать "командой мечты", считают в Тайбэе

Китай и США могут стать "командой мечты" по сотрудничеству в таких областях, как полупроводники, электромобили и коммуникации нового поколения, и способствовать РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:30

2022-10-12T16:30

2022-10-12T16:30

в мире

технологии

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

capital economics

apple

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ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Китай и США могут стать "командой мечты" по сотрудничеству в таких областях, как полупроводники, электромобили и коммуникации нового поколения, и способствовать прогрессу мировой экономики, заявила глава министерства экономики острова Ван Мэйхуа, которая находится с визитом в Вашингтоне."В условиях эпидемии коронавируса и российско-украинского конфликта мир постоянно сталкивается с проблемами поставок чипов, инфляцией и другими вызовами", - цитирует Ван Мэйхуа Центральное информационное агентство Тайваня.По ее мнению, Тайбэй и Вашингтон должны играть важную роль в глобальной цепочке поставок, а также укреплять свое сотрудничество в других областях."С точки зрения индустриального сотрудничества Тайвань и США могут стать "командой мечты", способствующей прогрессу глобальной экономики", - сказала Ван Мэйхуа.В частности, отметила она, кооперация в области микросхем, где Тайвань предоставляет производственные мощности, а США осуществляет разработки, зарекомендовала себя как самая эффективная производственная модель в мире. Наработки Тайваня в области информационных и коммуникационных технологий могут помочь американским брендам электромобилей в разработках систем управления и ЖК экранов, считает министр."Тайваньские технологии в области коммуникаций следующего поколения могут стать партнером американским поставщикам телекоммуникационных и облачных услуг, расширить их бизнес-возможности", - добавила Ван Мэйхуа.Ван Мэйхуа с 9 по 16 октября находится с визитом в США. В рамках визита запланированы встречи с чиновниками, академиками и лидерами индустрии высоких технологий. В четверг Ван Мэйхуа планирует провести встречу с участниками Рамочного сотрудничества в области технологий, торговли и инвестиций (TTIC). Это будет первая встреча с момента создания механизма в декабре 2021 года для разработки тайваньско-американских коммерческих программ и укрепления цепочек поставок для ключевых технологий.Администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции тайваньского производителя полупроводников TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение. По мнению экспертов, нынешняя политика Вашингтона в отношении острова несет значительные риски в случае, если ситуация выльется в вооруженный конфликт и затронет производство полупроводников на Тайване, поставляемых на американский рынок.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823270410.html

https://ria.ru/20221010/tayvan-1822734589.html

https://ria.ru/20220924/knr-1819103177.html

тайвань

сша

китай

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в мире, технологии, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, capital economics, apple, qualcomm