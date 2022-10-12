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Путин назвал ключевые задачи ТЭК - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин назвал ключевые задачи ТЭК
Путин назвал ключевые задачи ТЭК - РИА Новости, 12.10.2022
Путин назвал ключевые задачи ТЭК
Ключевая задача заключается в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, на повышение ее конкурентоспособности и улучшение качества жизни... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:14
2022-10-12T14:37
россия
экономика
владимир путин
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ключевая задача заключается в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, на повышение ее конкурентоспособности и улучшение качества жизни российских граждан, заявил президент России Владимир Путин."Но наша ключевая задача в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, прежде всего, на повышение ее конкурентоспособности, на развитие и благоустройство наших регионов, городов, поселков, на улучшение качества жизни наших граждан", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, экономика, владимир путин, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Россия, Экономика, Владимир Путин, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
14:14 12.10.2022 (обновлено: 14:37 12.10.2022)
 
Путин назвал ключевые задачи ТЭК

Президент Путин назвал улучшение качества жизни россиян ключевой задачей ТЭК

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ключевая задача заключается в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, на повышение ее конкурентоспособности и улучшение качества жизни российских граждан, заявил президент России Владимир Путин.
"Но наша ключевая задача в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, прежде всего, на повышение ее конкурентоспособности, на развитие и благоустройство наших регионов, городов, поселков, на улучшение качества жизни наших граждан", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 13:47
Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинМоскваФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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