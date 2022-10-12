https://ria.ru/20221012/tek-1823372582.html

Путин назвал ключевые задачи ТЭК

Путин назвал ключевые задачи ТЭК - РИА Новости, 12.10.2022

Путин назвал ключевые задачи ТЭК

Ключевая задача заключается в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, на повышение ее конкурентоспособности и улучшение качества жизни... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:14

2022-10-12T14:14

2022-10-12T14:37

россия

экономика

владимир путин

москва

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ключевая задача заключается в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, на повышение ее конкурентоспособности и улучшение качества жизни российских граждан, заявил президент России Владимир Путин."Но наша ключевая задача в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, прежде всего, на повышение ее конкурентоспособности, на развитие и благоустройство наших регионов, городов, поселков, на улучшение качества жизни наших граждан", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/tek-1823361844.html

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москва

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022