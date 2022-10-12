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Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин
Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин
Мировая экономика, ТЭК переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:47
2022-10-12T14:00
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мировая экономика, ТЭК переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
13:47 12.10.2022 (обновлено: 14:00 12.10.2022)
 
Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин

Путин: мировой ТЭК переживает кризис из-за нестабильности цен и разбалансировки рынка

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мировая экономика, ТЭК переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссия
 
 
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