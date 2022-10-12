https://ria.ru/20221012/tek-1823361844.html

Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин

Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, заявил Путин

Мировая экономика, ТЭК переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:47

2022-10-12T13:47

2022-10-12T14:00

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мировая экономика, ТЭК переживают острый кризис, связанный с нестабильностью цен и разбалансировкой рынка, заявил президент РФ Владимир Путин."Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия