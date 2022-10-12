https://ria.ru/20221012/tayvan-1823286038.html
На Тайване заявили о готовности углублять сотрудничество с США
На Тайване заявили о готовности углублять сотрудничество с США - РИА Новости, 12.10.2022
На Тайване заявили о готовности углублять сотрудничество с США
Тайвань готов продолжать углубление сотрудничества с США, заявила в среду глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече с конгрессменами из США, передает... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:26
2022-10-12T09:26
2022-10-12T09:26
в мире
тайвань
китай
сша
цай инвэнь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Тайвань готов продолжать углубление сотрудничества с США, заявила в среду глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече с конгрессменами из США, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).Ранее МИД острова сообщил, что две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном прибыли на Тайвань, они пробудут на острове до 13 октября. В состав делегаций также вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц."Тайвань готов продолжать углублять сотрудничество с США и всеми демократическими партнерами, чтобы совместно поддерживать мир и стабильность в регионе и во всем мире", - приводит агентство слова Цай Инвэнь.Она подчеркнула, что народ Тайваня "ни за что не прогнется перед лицом авторитаризма" и продолжит "защищать ценности демократии и свободы".Цай Инвэнь также заявила, что "Тайвань и США являются важными партнерами в сферах экономики и безопасности" и выразила надежду на то, что между сторонами будет подписано двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221012/kitay-1823270410.html
https://ria.ru/20221011/tayvan-1823148830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, цай инвэнь, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси
На Тайване заявили о готовности углублять сотрудничество с США
Глава администрации Тайваня заявила, что остров готов углублять сотрудничество с США
ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Тайвань готов продолжать углубление сотрудничества с США, заявила в среду глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече с конгрессменами из США, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).
Ранее МИД острова сообщил, что две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном прибыли на Тайвань, они пробудут на острове до 13 октября. В состав делегаций также вошли конгрессмены Кай Кахеле и Майкл Вальц.
"Тайвань готов продолжать углублять сотрудничество с США и всеми демократическими партнерами, чтобы совместно поддерживать мир и стабильность в регионе и во всем мире", - приводит агентство слова Цай Инвэнь.
Она подчеркнула, что народ Тайваня "ни за что не прогнется перед лицом авторитаризма" и продолжит "защищать ценности демократии и свободы".
Цай Инвэнь также заявила, что "Тайвань и США являются важными партнерами в сферах экономики и безопасности" и выразила надежду на то, что между сторонами будет подписано двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.