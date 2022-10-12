https://ria.ru/20221012/svo-1823277566.html

Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении

Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022

Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении

Российские военные показали корреспондентам РИА Новости боевую работу 120-миллиметрового миномета на передовой линии одного из важнейших участков запорожского... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:02

2022-10-12T08:02

2022-10-12T08:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814782984_0:0:2984:1678_1920x0_80_0_0_101571fe1f5f633b6880121592a3333c.jpg

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт - РИА Новости. Российские военные показали корреспондентам РИА Новости боевую работу 120-миллиметрового миномета на передовой линии одного из важнейших участков запорожского направления, где артиллеристы в ежедневном режиме поражают скопления украинских боевиков."Моя минометная батарея поддерживает действия мотострелковой роты, которая находится впереди нас... Работаем ежедневно, осуществляя плановое поражение противника, который в среднем раз в два-три дня осуществляет провокационные действия и предпринимает попытки зайти на рубежи наших подразделений", - сказал командир минометной батареи и произвел несколько залпов по выявленному сосредоточению украинских боевиков.По его словам, позиции и движения противника позволяет выявить воздушная разведка, при этом не только в дневное, но и ночное время.

https://ria.ru/20221012/svo-1823271850.html

россия

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожская область, украина