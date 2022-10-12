https://ria.ru/20221012/svo-1823277566.html
Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении
Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022
Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении
Российские военные показали корреспондентам РИА Новости боевую работу 120-миллиметрового миномета на передовой линии одного из важнейших участков запорожского... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:02
2022-10-12T08:02
2022-10-12T08:02
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт - РИА Новости. Российские военные показали корреспондентам РИА Новости боевую работу 120-миллиметрового миномета на передовой линии одного из важнейших участков запорожского направления, где артиллеристы в ежедневном режиме поражают скопления украинских боевиков."Моя минометная батарея поддерживает действия мотострелковой роты, которая находится впереди нас... Работаем ежедневно, осуществляя плановое поражение противника, который в среднем раз в два-три дня осуществляет провокационные действия и предпринимает попытки зайти на рубежи наших подразделений", - сказал командир минометной батареи и произвел несколько залпов по выявленному сосредоточению украинских боевиков.По его словам, позиции и движения противника позволяет выявить воздушная разведка, при этом не только в дневное, но и ночное время.
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в мире, россия, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Украина
Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении
Российские минометчики продемонстрировали боевую работу на запорожском направлении
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт - РИА Новости. Российские военные показали корреспондентам РИА Новости боевую работу 120-миллиметрового миномета на передовой линии одного из важнейших участков запорожского направления, где артиллеристы в ежедневном режиме поражают скопления украинских боевиков.
"Моя минометная батарея поддерживает действия мотострелковой роты, которая находится впереди нас... Работаем ежедневно, осуществляя плановое поражение противника, который в среднем раз в два-три дня осуществляет провокационные действия и предпринимает попытки зайти на рубежи наших подразделений", - сказал командир минометной батареи и произвел несколько залпов по выявленному сосредоточению украинских боевиков.
По его словам, позиции и движения противника позволяет выявить воздушная разведка, при этом не только в дневное, но и ночное время.