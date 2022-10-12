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Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/svo-1823277566.html
Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении
Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении - РИА Новости, 12.10.2022
Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении
Российские военные показали корреспондентам РИА Новости боевую работу 120-миллиметрового миномета на передовой линии одного из важнейших участков запорожского... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:02
2022-10-12T08:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
украина
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт - РИА Новости. Российские военные показали корреспондентам РИА Новости боевую работу 120-миллиметрового миномета на передовой линии одного из важнейших участков запорожского направления, где артиллеристы в ежедневном режиме поражают скопления украинских боевиков."Моя минометная батарея поддерживает действия мотострелковой роты, которая находится впереди нас... Работаем ежедневно, осуществляя плановое поражение противника, который в среднем раз в два-три дня осуществляет провокационные действия и предпринимает попытки зайти на рубежи наших подразделений", - сказал командир минометной батареи и произвел несколько залпов по выявленному сосредоточению украинских боевиков.По его словам, позиции и движения противника позволяет выявить воздушная разведка, при этом не только в дневное, но и ночное время.
https://ria.ru/20221012/svo-1823271850.html
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в мире, россия, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Украина
08:02 12.10.2022
 
Российские военные показали работу миномета на запорожском направлении

Российские минометчики продемонстрировали боевую работу на запорожском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета из миномета 120 мм
Работа артиллерийского расчета из миномета 120 мм - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа артиллерийского расчета из миномета 120 мм. Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт - РИА Новости. Российские военные показали корреспондентам РИА Новости боевую работу 120-миллиметрового миномета на передовой линии одного из важнейших участков запорожского направления, где артиллеристы в ежедневном режиме поражают скопления украинских боевиков.
"Моя минометная батарея поддерживает действия мотострелковой роты, которая находится впереди нас... Работаем ежедневно, осуществляя плановое поражение противника, который в среднем раз в два-три дня осуществляет провокационные действия и предпринимает попытки зайти на рубежи наших подразделений", - сказал командир минометной батареи и произвел несколько залпов по выявленному сосредоточению украинских боевиков.
По его словам, позиции и движения противника позволяет выявить воздушная разведка, при этом не только в дневное, но и ночное время.
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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