https://ria.ru/20221012/svo-1823276513.html
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаевской области - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:53
2022-10-12T07:53
2022-10-12T09:13
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области.ТСН также передает, что в некоторых областях Украины в среду вновь объявили воздушную тревогу.Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что поражены все назначенные цели. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Николаев (Украина), Украина
07:53 12.10.2022 (обновлено: 09:13 12.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаевской области
"Телевизионная служба новостей" Украины сообщила о звуках взрывов в Николаевской области