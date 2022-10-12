https://ria.ru/20221012/svo-1823276513.html

Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаевской области - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T07:53

2022-10-12T07:53

2022-10-12T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

николаев (украина)

украина

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области.ТСН также передает, что в некоторых областях Украины в среду вновь объявили воздушную тревогу.Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что поражены все назначенные цели. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаев (украина)

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