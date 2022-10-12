https://ria.ru/20221012/svo-1823275617.html
В Херсоне прогремели пять взрывов
В Херсоне прогремели пять взрывов - РИА Новости, 12.10.2022
В Херсоне прогремели пять взрывов
Серия из пяти взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:35
2022-10-12T07:35
2022-10-12T07:41
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
россия
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
ХЕРСОН, 12 окт - РИА Новости. Серия из пяти взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов работы противоракет ПВО в небе не было видно.Официальной информации о работе ПВО пока нет.
https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822832356.html
херсон
россия
украина
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, происшествия, россия, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия, Россия, Украина, Херсонская область
07:35 12.10.2022 (обновлено: 07:41 12.10.2022)
В Херсоне прогремели пять взрывов
В Херсоне прогремели пять взрывов, сработала система ПВО