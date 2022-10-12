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В Херсоне прогремели пять взрывов - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/svo-1823275617.html
В Херсоне прогремели пять взрывов
В Херсоне прогремели пять взрывов - РИА Новости, 12.10.2022
В Херсоне прогремели пять взрывов
Серия из пяти взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:35
2022-10-12T07:41
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
россия
украина
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ХЕРСОН, 12 окт - РИА Новости. Серия из пяти взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Следов работы противоракет ПВО в небе не было видно.Официальной информации о работе ПВО пока нет.
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херсон
россия
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херсон, происшествия, россия, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Происшествия, Россия, Украина, Херсонская область
07:35 12.10.2022 (обновлено: 07:41 12.10.2022)
 
В Херсоне прогремели пять взрывов

В Херсоне прогремели пять взрывов, сработала система ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 12 окт - РИА Новости. Серия из пяти взрывов прогремела в Херсоне, предположительно, работала российская система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Следов работы противоракет ПВО в небе не было видно.
Официальной информации о работе ПВО пока нет.
Военнослужащие Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 15:38Специальная военная операция на Украине
Росгвардия за неделю задержала 97 человек под Херсоном и Запорожьем
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонПроисшествияРоссияУкраинаХерсонская область
 
 
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