https://ria.ru/20221012/svo-1823274870.html

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T07:11

2022-10-12T07:11

2022-10-12T07:56

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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россия

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.Через девять минут Киев вновь открыл огонь по этому району со стороны Красногоровки, применив еще три снаряда.Кроме того, в 6.45 ВСУ атаковали Киевский район Донецка, также выпустив три снаряда.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Президент Владимир Путин30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областяхподписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.

https://ria.ru/20221012/svo-1823273039.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, сцкк