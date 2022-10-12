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Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/svo-1823274870.html
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T07:11
2022-10-12T07:56
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.Через девять минут Киев вновь открыл огонь по этому району со стороны Красногоровки, применив еще три снаряда.Кроме того, в 6.45 ВСУ атаковали Киевский район Донецка, также выпустив три снаряда.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Президент Владимир Путин30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областяхподписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.
https://ria.ru/20221012/svo-1823273039.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Россия, СЦКК
07:11 12.10.2022 (обновлено: 07:56 12.10.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:31 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в публикации ведомства.
Через девять минут Киев вновь открыл огонь по этому району со стороны Красногоровки, применив еще три снаряда.
Кроме того, в 6.45 ВСУ атаковали Киевский район Донецка, также выпустив три снаряда.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Президент Владимир Путин30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областяхподписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В минувшую среду, 5 октября, глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.
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