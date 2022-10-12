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Эксперт рассказал о последствиях для Украины от ударов по энергообъектам - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/svo-1823273039.html
Эксперт рассказал о последствиях для Украины от ударов по энергообъектам
Эксперт рассказал о последствиях для Украины от ударов по энергообъектам - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперт рассказал о последствиях для Украины от ударов по энергообъектам
Последствия ударов по энергообъектам Украины могут стать фатальными для энергосистемы страны, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:55
2022-10-12T05:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Последствия ударов по энергообъектам Украины могут стать фатальными для энергосистемы страны, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины.ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщали о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. А власти города Галич в Ивано-Франковской области в понедельник сообщали об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу.На сегодняшний день Украина контролирует порядка 2/3 генерирующих мощностей или 32 ГВт и около 1/3 контролируются РФ. Часть мощностей, находящихся под контролем Киева, получила повреждения различной степени серьезности. Эксперт отмечает, что 10 и 11 октября повреждения получили 15 ГВт ТЭЦ и ТЭС. В работоспособном состоянии на подконтрольных Киеву территориях остается порядка 1/3 довоенного потенциала генерации, отметил источник агентства.Кроме того аналитик рассказал, что сложности в восстановлении также обстоят с крупными силовыми трансформаторами электростанций. Здесь сроки восстановления зависят от скорости логистики и времени на производство. "Тут можно говорить о временном интервале в месяц-два, если на складах было оборудование в высокой степени готовности. И доступные транспортные средства", - добавил он.При этом ТЭЦ - это еще также источник тепла, поставки которого в короткие сроки из других источников в объёмах городских масштабов просто невозможны, также отметил эксперт. В частности, пока не ясен масштаб разрушений на станциях ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. "Очевидно, что в какой-то мере теплоснабжение многих районов Киева нарушено на ближайшее время. От нескольких дней до всего отопительного сезона", - также заявил аналитик.
https://ria.ru/20221012/svo-1823271850.html
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в мире, жкх, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
05:55 12.10.2022
 
Эксперт рассказал о последствиях для Украины от ударов по энергообъектам

Эксперт: последствия ударов по энергообъектам могут быть фатальными для Украины

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Последствия ударов по энергообъектам Украины могут стать фатальными для энергосистемы страны, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины.
ВС РФ в понедельник нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, а с утра вторника украинские СМИ сообщали о новых взрывах. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
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Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии. На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. А власти города Галич в Ивано-Франковской области в понедельник сообщали об обстреле района Бурштынской ТЭС, откуда идет экспорт электроэнергии в Европу.
На сегодняшний день Украина контролирует порядка 2/3 генерирующих мощностей или 32 ГВт и около 1/3 контролируются РФ. Часть мощностей, находящихся под контролем Киева, получила повреждения различной степени серьезности. Эксперт отмечает, что 10 и 11 октября повреждения получили 15 ГВт ТЭЦ и ТЭС. В работоспособном состоянии на подконтрольных Киеву территориях остается порядка 1/3 довоенного потенциала генерации, отметил источник агентства.
"Наиболее критическим можно считать повреждения машинных залов с турбинами/котлами. Это означает, что на станции предстоит сложная, долгая работа по ремонтам и восстановлению, которая может очень сильно повлиять на работу энергосистемы в целом, если такие критические повреждения носят единовременный массовый характер на большинстве крупных станций. В этом случае последствия для энергосистемы могут быть фатальными", - считает эксперт.
Кроме того аналитик рассказал, что сложности в восстановлении также обстоят с крупными силовыми трансформаторами электростанций. Здесь сроки восстановления зависят от скорости логистики и времени на производство. "Тут можно говорить о временном интервале в месяц-два, если на складах было оборудование в высокой степени готовности. И доступные транспортные средства", - добавил он.
При этом ТЭЦ - это еще также источник тепла, поставки которого в короткие сроки из других источников в объёмах городских масштабов просто невозможны, также отметил эксперт. В частности, пока не ясен масштаб разрушений на станциях ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. "Очевидно, что в какой-то мере теплоснабжение многих районов Киева нарушено на ближайшее время. От нескольких дней до всего отопительного сезона", - также заявил аналитик.
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