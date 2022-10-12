Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/svo-1823271850.html
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед - РИА Новости, 12.10.2022
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед
Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:27
2022-10-12T05:43
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт — РИА Новости. Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА Новости один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.По его словам, украинские боевики беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более калибров."Пытаются нас деморализовать. Но живем и готовы к любым раскладам. Копаемся, роемся, укрепляемся. Ожидаем противника, что он будет дальше делать, и готовы к столкновению с ним", — добавил собеседник агентства.Корреспонденты РИА Новости побывали на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, на одном из самых сложных направлений. Российские военные оборудовали несколько линий обороны, круглосуточно ведут наблюдение за противником, используя высокотехнологичные средства разведки, в координации с артиллерией и разведгруппами выявляют и уничтожают места скопления и огневые позиции боевиков.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a700ae5f094999bc37c1ff64525f36fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина
05:27 12.10.2022 (обновлено: 05:43 12.10.2022)
 
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед

Российские бойцы в Запорожской области подготовили линии обороны и готовы идти вперед

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт — РИА Новости. Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА Новости один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.

"Они ищут слабые точки в нашей обороне, пытаются зайти и прорваться, но у них этого не получится. У нас ребята очень сильны духом. Ребята — молодцы. У нас есть уголь, дрова и буржуйки, накопали себе блиндажей, все как положено. Практически на все 100 процентов готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперед", — говорит боец.

По его словам, украинские боевики беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более калибров.
"Пытаются нас деморализовать. Но живем и готовы к любым раскладам. Копаемся, роемся, укрепляемся. Ожидаем противника, что он будет дальше делать, и готовы к столкновению с ним", — добавил собеседник агентства.
Корреспонденты РИА Новости побывали на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, на одном из самых сложных направлений. Российские военные оборудовали несколько линий обороны, круглосуточно ведут наблюдение за противником, используя высокотехнологичные средства разведки, в координации с артиллерией и разведгруппами выявляют и уничтожают места скопления и огневые позиции боевиков.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала