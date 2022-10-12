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Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед

Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед - РИА Новости, 12.10.2022

Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед

Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T05:27

2022-10-12T05:27

2022-10-12T05:43

специальная военная операция на украине

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт — РИА Новости. Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА Новости один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.По его словам, украинские боевики беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более калибров."Пытаются нас деморализовать. Но живем и готовы к любым раскладам. Копаемся, роемся, укрепляемся. Ожидаем противника, что он будет дальше делать, и готовы к столкновению с ним", — добавил собеседник агентства.Корреспонденты РИА Новости побывали на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, на одном из самых сложных направлений. Российские военные оборудовали несколько линий обороны, круглосуточно ведут наблюдение за противником, используя высокотехнологичные средства разведки, в координации с артиллерией и разведгруппами выявляют и уничтожают места скопления и огневые позиции боевиков.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, запорожская область, россия, украина