https://ria.ru/20221012/svo-1823271850.html
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед - РИА Новости, 12.10.2022
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед
Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:27
2022-10-12T05:27
2022-10-12T05:43
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт — РИА Новости. Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА Новости один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.По его словам, украинские боевики беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более калибров."Пытаются нас деморализовать. Но живем и готовы к любым раскладам. Копаемся, роемся, укрепляемся. Ожидаем противника, что он будет дальше делать, и готовы к столкновению с ним", — добавил собеседник агентства.Корреспонденты РИА Новости побывали на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, на одном из самых сложных направлений. Российские военные оборудовали несколько линий обороны, круглосуточно ведут наблюдение за противником, используя высокотехнологичные средства разведки, в координации с артиллерией и разведгруппами выявляют и уничтожают места скопления и огневые позиции боевиков.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина
05:27 12.10.2022 (обновлено: 05:43 12.10.2022)
Российские бойцы в Запорожской области рассказали о готовности идти вперед
Российские бойцы в Запорожской области подготовили линии обороны и готовы идти вперед
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт — РИА Новости. Бойцы российского Южного военного округа оборудовали линии обороны в Запорожской области и готовы идти в наступление, как только поступит приказ, рассказал РИА Новости один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.
"Они ищут слабые точки в нашей обороне, пытаются зайти и прорваться, но у них этого не получится. У нас ребята очень сильны духом. Ребята — молодцы. У нас есть уголь, дрова и буржуйки, накопали себе блиндажей, все как положено. Практически на все 100 процентов готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперед", — говорит боец.
По его словам, украинские боевики беспокоят практически каждый день, пытаются устраивать вылазки и провокации, используют мины 120-го и более калибров.
"Пытаются нас деморализовать. Но живем и готовы к любым раскладам. Копаемся, роемся, укрепляемся. Ожидаем противника, что он будет дальше делать, и готовы к столкновению с ним", — добавил собеседник агентства.
Корреспонденты РИА Новости побывали на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, на одном из самых сложных направлений. Российские военные оборудовали несколько линий обороны, круглосуточно ведут наблюдение за противником, используя высокотехнологичные средства разведки, в координации с артиллерией и разведгруппами выявляют и уничтожают места скопления и огневые позиции боевиков.
С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России
.