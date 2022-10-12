03:57 12.10.2022 (обновлено: 08:03 12.10.2022)
Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения
Офицер ФСБ Михайлов: удар по пунктам замены колес поездов лишит Киев западного оружия
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. России необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, лишив тем самым киевский режим поставок техники и оружия с Запада, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда (колея на постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы. — Прим. ред.), чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад", — отметил эксперт.
По словам Михайлова, массированные удары сильно ослабили инфраструктуру Украины, а некоторые предприятия вообще могут прекратить свое существование.
В понедельник, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.
Как отмечал президент Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно". Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Объекты, выбранные для массированных ударов на территории Украины, относятся к критически важным. В целом, в перечень таких объектов входят предприятия нефтегазового и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и другие объекты.