https://ria.ru/20221012/svo-1823268290.html

Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения

Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения - РИА Новости, 12.10.2022

Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения

России необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, лишив тем самым киевский режим поставок техники и оружия с Запада,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:57

2022-10-12T03:57

2022-10-12T08:03

специальная военная операция на украине

в мире

александр михайлов (генерал-майор)

украина

курская аэс

турецкий поток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. России необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, лишив тем самым киевский режим поставок техники и оружия с Запада, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.По словам Михайлова, массированные удары сильно ослабили инфраструктуру Украины, а некоторые предприятия вообще могут прекратить свое существование.В понедельник, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.Как отмечал президент Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно". Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Объекты, выбранные для массированных ударов на территории Украины, относятся к критически важным. В целом, в перечень таких объектов входят предприятия нефтегазового и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и другие объекты.

https://ria.ru/20221011/udary-1823149407.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр михайлов (генерал-майор), украина, курская аэс, турецкий поток, россия