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Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/svo-1823268290.html
Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения
Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения - РИА Новости, 12.10.2022
Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения
России необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, лишив тем самым киевский режим поставок техники и оружия с Запада,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:57
2022-10-12T08:03
специальная военная операция на украине
в мире
александр михайлов (генерал-майор)
украина
курская аэс
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. России необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, лишив тем самым киевский режим поставок техники и оружия с Запада, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.По словам Михайлова, массированные удары сильно ослабили инфраструктуру Украины, а некоторые предприятия вообще могут прекратить свое существование.В понедельник, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.Как отмечал президент Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно". Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Объекты, выбранные для массированных ударов на территории Украины, относятся к критически важным. В целом, в перечень таких объектов входят предприятия нефтегазового и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и другие объекты.
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в мире, александр михайлов (генерал-майор), украина, курская аэс, турецкий поток, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Михайлов (генерал-майор), Украина, Курская АЭС, Турецкий поток, Россия
03:57 12.10.2022 (обновлено: 08:03 12.10.2022)
 
Отставной офицер ФСБ поделился мнением, как лишить Киев поставок вооружения

Офицер ФСБ Михайлов: удар по пунктам замены колес поездов лишит Киев западного оружия

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. России необходимо вывести из строя пункты замены колесных пар грузовых поездов на Украине, лишив тем самым киевский режим поставок техники и оружия с Запада, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.

"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда (колея на постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы. — Прим. ред.), чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад", — отметил эксперт.

По словам Михайлова, массированные удары сильно ослабили инфраструктуру Украины, а некоторые предприятия вообще могут прекратить свое существование.
В понедельник, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Во вторник удары продолжились.
Как отмечал президент Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно". Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Объекты, выбранные для массированных ударов на территории Украины, относятся к критически важным. В целом, в перечень таких объектов входят предприятия нефтегазового и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и другие объекты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр Михайлов (генерал-майор)УкраинаКурская АЭСТурецкий потокРоссия
 
 
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