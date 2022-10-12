https://ria.ru/20221012/svo-1823268015.html
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Артемовску
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Артемовску - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Артемовску
Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Артемовску, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:48
2022-10-12T03:48
2022-10-12T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
луганская народная республика
сцкк
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Артемовску, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, луганская народная республика, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Луганская Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина
Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Артемовску
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Артемовску