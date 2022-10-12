https://ria.ru/20221012/svo-1823268015.html

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Артемовску

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Артемовску - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские войска выпустили ракету из HIMARS по Артемовску

Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Артемовску, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:48

2022-10-12T03:48

2022-10-12T03:48

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

луганская народная республика

сцкк

россия

украина

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Артемовску, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

луганская народная республика

россия

украина

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в мире, артемовск, луганская народная республика, сцкк, россия, украина