https://ria.ru/20221012/svo-1823267339.html
Российские военные рассказали о работе "Штурма-С" на Запорожье
Российские военные рассказали о работе "Штурма-С" на Запорожье - РИА Новости, 12.10.2022
Российские военные рассказали о работе "Штурма-С" на Запорожье
Бойцы Вооруженных сил России рассказали РИА Новости о тактике применения противотанкового комплекса "Штурм-С" на одном из самых "танкоопасных" участков... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T03:28
2022-10-12T03:28
2022-10-12T03:39
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России рассказали РИА Новости о тактике применения противотанкового комплекса "Штурм-С" на одном из самых "танкоопасных" участков запорожского направления."Данная система зарекомендовала себя с наилучшей стороны... Система очень простая, эффективная и доступная для освоения расчетом", — рассказал командир расчета.Он уточнил, что комплекс работает по дзотам фугасными ракетами, а по бронетехнике — кумулятивными, а также способен поражать низколетящие воздушные цели, например, вертолеты.По словам собеседника агентства, сейчас он передает опыт новому пополнению.На днях два расчета этого комплекса на вверенном им участке отбили атаку противника, уничтожив две единицы украинской бронетехники, после чего наступление боевиков захлебнулось.Корреспонденты РИА Новости побывали на передовых позициях российских войск на одном из важнейших участков запорожского направления, где в отражении танковых атак украинских боевиков эффективно применяются отечественные самоходные противотанковые комплексы.Несмотря на то, что "Штурм-С" поступил на вооружение еще в советское время, бойцы хвалят машину за скорость, точность и приземистый силуэт, позволяющих скрытно подобраться к противнику и нанести удар. Всего в комплексе 12 ракет.
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технологии, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Запорожская область
03:28 12.10.2022 (обновлено: 03:39 12.10.2022)
Российские военные рассказали о работе "Штурма-С" на Запорожье
Бойцы Вооруженных сил России рассказали о работе "Штурма-С" на запорожском направлении
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 окт — РИА Новости. Бойцы Вооруженных сил России рассказали РИА Новости о тактике применения противотанкового комплекса "Штурм-С" на одном из самых "танкоопасных" участков запорожского направления.
"Данная система зарекомендовала себя с наилучшей стороны... Система очень простая, эффективная и доступная для освоения расчетом", — рассказал командир расчета.
Он уточнил, что комплекс работает по дзотам фугасными ракетами, а по бронетехнике — кумулятивными, а также способен поражать низколетящие воздушные цели, например, вертолеты.
По словам собеседника агентства, сейчас он передает опыт новому пополнению.
На днях два расчета этого комплекса на вверенном им участке отбили атаку противника, уничтожив две единицы украинской бронетехники, после чего наступление боевиков захлебнулось.
Корреспонденты РИА Новости побывали на передовых позициях российских войск на одном из важнейших участков запорожского направления, где в отражении танковых атак украинских боевиков эффективно применяются отечественные самоходные противотанковые комплексы.
Несмотря на то, что "Штурм-С" поступил на вооружение еще в советское время, бойцы хвалят машину за скорость, точность и приземистый силуэт, позволяющих скрытно подобраться к противнику и нанести удар. Всего в комплексе 12 ракет.