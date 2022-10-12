https://ria.ru/20221012/svo-1823265630.html

Российские военные контролируют стратегическую трассу на севере ЛНР

Российские военные контролируют стратегическую трассу на севере ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022

Российские военные контролируют стратегическую трассу на севере ЛНР

Российские войска контролируют стратегическую трассу Кременная – Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника с обстрелами и вылазками... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T02:26

2022-10-12T02:26

2022-10-12T02:26

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 12 окт – РИА Новости. Российские войска контролируют стратегическую трассу Кременная – Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника с обстрелами и вылазками диверсионно-разведывательных групп, убедились корреспонденты РИА Новости, проехав по всему маршруту.Украинские диверсионно-разведывательные группы периодически пытаются определить участки для прорыва линии обороны ВС РФ на севере ЛНР, проходящей вдоль трассы. Попытки войск Киева перерезать дорогу, соединяющую два города на севере ЛНР, преследуют цель усложнить оперативную переброску резервов, техники и доставку боеприпасов гарнизонам ВС РФ, обороняющим Сватово и Кременную.Ранее российские военные рассказали корреспондентам РИА Новости, что украинские войска сосредотачиваются для наступления на город Кременная, но эти попытки пресечены ударами артиллерии и действиями разведподразделений, в результате которых войска Киева понесли значительные потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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в мире, украина, россия, луганская народная республика