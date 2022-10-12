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Российские военные контролируют стратегическую трассу на севере ЛНР
Российские военные контролируют стратегическую трассу на севере ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
Российские военные контролируют стратегическую трассу на севере ЛНР
Российские войска контролируют стратегическую трассу Кременная – Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника с обстрелами и вылазками... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T02:26
2022-10-12T02:26
2022-10-12T02:26
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 12 окт – РИА Новости. Российские войска контролируют стратегическую трассу Кременная – Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника с обстрелами и вылазками диверсионно-разведывательных групп, убедились корреспонденты РИА Новости, проехав по всему маршруту.Украинские диверсионно-разведывательные группы периодически пытаются определить участки для прорыва линии обороны ВС РФ на севере ЛНР, проходящей вдоль трассы. Попытки войск Киева перерезать дорогу, соединяющую два города на севере ЛНР, преследуют цель усложнить оперативную переброску резервов, техники и доставку боеприпасов гарнизонам ВС РФ, обороняющим Сватово и Кременную.Ранее российские военные рассказали корреспондентам РИА Новости, что украинские войска сосредотачиваются для наступления на город Кременная, но эти попытки пресечены ударами артиллерии и действиями разведподразделений, в результате которых войска Киева понесли значительные потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Луганская Народная Республика
Российские военные контролируют стратегическую трассу на севере ЛНР
Российские войска контролируют стратегическую трассу Кременная – Сватово на севере ЛНР