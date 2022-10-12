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На Украине подсчитали масштабы поражения энергетической инфраструктуры

На Украине подсчитали масштабы поражения энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 12.10.2022

На Украине подсчитали масштабы поражения энергетической инфраструктуры

За последние два дня энергетическая инфраструктура Украины пострадала на 30 процентов, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T00:50

2022-10-12T00:50

2022-10-12T02:08

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. За последние два дня энергетическая инфраструктура Украины пострадала на 30 процентов, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, россия, львовская область, вооруженные силы рф