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На Украине подсчитали масштабы поражения энергетической инфраструктуры
На Украине подсчитали масштабы поражения энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 12.10.2022
На Украине подсчитали масштабы поражения энергетической инфраструктуры
За последние два дня энергетическая инфраструктура Украины пострадала на 30 процентов, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T00:50
2022-10-12T00:50
2022-10-12T02:08
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. За последние два дня энергетическая инфраструктура Украины пострадала на 30 процентов, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, львовская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Львовская область, Вооруженные силы РФ
00:50 12.10.2022 (обновлено: 02:08 12.10.2022)
На Украине подсчитали масштабы поражения энергетической инфраструктуры
Министр энергетики Украины Галущенко: поражено 30% энергетической инфраструктуры страны