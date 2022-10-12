https://ria.ru/20221012/svo-1823259129.html
Украинские войска несут серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
Украинские войска несут серьезные потери в районе села Торское в ЛНР - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские войска несут серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
Украинские войска понесли значительные потери в районе села Торское в Луганской Народной Республике, рассказали РИА Новости российские военные. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T00:20
2022-10-12T00:20
2022-10-12T00:32
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 12 окт — РИА Новости. Украинские войска понесли значительные потери в районе села Торское в Луганской Народной Республике, рассказали РИА Новости российские военные.По их словам, артиллерия и разведывательные подразделения совместными действиями нанесли серьезный урон противнику: украинские потери здесь убитыми и ранеными за последние три дня могут превышать 200 человек, уничтожено несколько десятков единиц боевой техники.Разведчики подчеркнули, что несмотря на серьезные потери украинские войска перебрасывают все новые партии мобилизованных резервистов для попыток наступления вдоль линии фронта, проходящей через города Сватово и Кременная на севере ЛНР.С 24 февраля проходит военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Кременная
00:20 12.10.2022 (обновлено: 00:32 12.10.2022)
Украинские войска несут серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
Российские военные сообщили о серьезных потерях ВСУ в районе села Торское в ЛНР