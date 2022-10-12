https://ria.ru/20221012/sud-1823383303.html
Суд над одним из главарей "Айдара" начнется в Ростове-на-Дону 18 октября
Суд над одним из главарей "Айдара" начнется в Ростове-на-Дону 18 октября - РИА Новости, 12.10.2022
Суд над одним из главарей "Айдара" начнется в Ростове-на-Дону 18 октября
Южный окружной военный суд назначил на 18 октября начало слушаний по существу дела в отношении Дениса Мурыги, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:38
2022-10-12T14:38
2022-10-12T14:38
луганская народная республика
лисичанск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил на 18 октября начало слушаний по существу дела в отношении Дениса Мурыги, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщил журналистам представитель суда."Процесс назначен на 18 октября", - сказал он.Мурыга был задержан в апреле при попытке въехать в Россию в потоке беженцев, 19 мая арестован в Ростове-на-Дону по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании. По информации суда, он имеет как российское, так и украинское гражданство.По данным источника РИА Новости, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.В мае Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20220912/plennyy-1816355855.html
https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html
луганская народная республика
лисичанск
россия
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, лисичанск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, ростов-на-дону, ростовская область
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Суд над одним из главарей "Айдара" начнется в Ростове-на-Дону 18 октября
Суд над одним из главарей "Айдара" Мурыгой начнется в Ростове-на-Дону 18 октября