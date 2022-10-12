В США мужчина открыл стрельбу при задержании
В американском городе Филадельфия мужчина начал стрельбу при задержании спецназовцами
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAANПолиция в США
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в американском городе Филадельфия начал стрельбу, когда спецназовцы подразделения SWAT пришли к нему с ордером на арест, в результате чего три правоохранителя получили ранения, сам нападавший был убит ответным огнем, сообщает местная полиция.
По словам полиции, 19-летний парень разыскивался в связи с обвинениями в убийстве, совершенном в августе, и в по меньшей мере двух вооруженных ограблениях за последние два года.
"Когда спецназовцы подошли к месту и попытались постучать и сообщить (об ордере на арест - ред.), подозреваемый открыл по ним огонь через дверь и через окно, правоохранителям удалось проникнуть внутрь, и там они снова подверглись обстрелу со стороны этого человека, в результате чего один сотрудник был ранен в ногу, другой - в бедро, а третий получил ранение в грудь после того, как пуля срикошетила от его бронежилета... Они открыли ответный огонь, в итоге поразив подозреваемого", - заявил сотрудник полиции во время пресс-конференции. Видеозапись его заявления опубликовал на своем сайте телеканал Fox News.
По словам правоохранителя, когда подозреваемый попытался скрыться через заднюю дверь, в задней части дома завязалась перестрелка, в ходе которой спецназовцы смертельно ранили подозреваемого. Он был доставлен в больницу, где медики констатировали его смерть.
Как сообщается, правоохранителей также доставили в больницу, двое из них могут быть выписаны уже в среду вечером.