https://ria.ru/20221012/strelba-1823507132.html

В США мужчина открыл стрельбу при задержании

В США мужчина открыл стрельбу при задержании - РИА Новости, 12.10.2022

В США мужчина открыл стрельбу при задержании

Мужчина в американском городе Филадельфия начал стрельбу, когда спецназовцы подразделения SWAT пришли к нему с ордером на арест, в результате чего три... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:08

2022-10-12T19:08

2022-10-12T19:08

в мире

филадельфия

сша

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в американском городе Филадельфия начал стрельбу, когда спецназовцы подразделения SWAT пришли к нему с ордером на арест, в результате чего три правоохранителя получили ранения, сам нападавший был убит ответным огнем, сообщает местная полиция.По словам полиции, 19-летний парень разыскивался в связи с обвинениями в убийстве, совершенном в августе, и в по меньшей мере двух вооруженных ограблениях за последние два года."Когда спецназовцы подошли к месту и попытались постучать и сообщить (об ордере на арест - ред.), подозреваемый открыл по ним огонь через дверь и через окно, правоохранителям удалось проникнуть внутрь, и там они снова подверглись обстрелу со стороны этого человека, в результате чего один сотрудник был ранен в ногу, другой - в бедро, а третий получил ранение в грудь после того, как пуля срикошетила от его бронежилета... Они открыли ответный огонь, в итоге поразив подозреваемого", - заявил сотрудник полиции во время пресс-конференции. Видеозапись его заявления опубликовал на своем сайте телеканал Fox News.По словам правоохранителя, когда подозреваемый попытался скрыться через заднюю дверь, в задней части дома завязалась перестрелка, в ходе которой спецназовцы смертельно ранили подозреваемого. Он был доставлен в больницу, где медики констатировали его смерть.Как сообщается, правоохранителей также доставили в больницу, двое из них могут быть выписаны уже в среду вечером.

https://ria.ru/20221007/strelba-1822389700.html

https://ria.ru/20221007/napadenie-1822117046.html

филадельфия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, филадельфия, сша