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В США мужчина открыл стрельбу при задержании - РИА Новости, 12.10.2022
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В США мужчина открыл стрельбу при задержании
В США мужчина открыл стрельбу при задержании - РИА Новости, 12.10.2022
В США мужчина открыл стрельбу при задержании
Мужчина в американском городе Филадельфия начал стрельбу, когда спецназовцы подразделения SWAT пришли к нему с ордером на арест, в результате чего три... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:08
2022-10-12T19:08
в мире
филадельфия
сша
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в американском городе Филадельфия начал стрельбу, когда спецназовцы подразделения SWAT пришли к нему с ордером на арест, в результате чего три правоохранителя получили ранения, сам нападавший был убит ответным огнем, сообщает местная полиция.По словам полиции, 19-летний парень разыскивался в связи с обвинениями в убийстве, совершенном в августе, и в по меньшей мере двух вооруженных ограблениях за последние два года."Когда спецназовцы подошли к месту и попытались постучать и сообщить (об ордере на арест - ред.), подозреваемый открыл по ним огонь через дверь и через окно, правоохранителям удалось проникнуть внутрь, и там они снова подверглись обстрелу со стороны этого человека, в результате чего один сотрудник был ранен в ногу, другой - в бедро, а третий получил ранение в грудь после того, как пуля срикошетила от его бронежилета... Они открыли ответный огонь, в итоге поразив подозреваемого", - заявил сотрудник полиции во время пресс-конференции. Видеозапись его заявления опубликовал на своем сайте телеканал Fox News.По словам правоохранителя, когда подозреваемый попытался скрыться через заднюю дверь, в задней части дома завязалась перестрелка, в ходе которой спецназовцы смертельно ранили подозреваемого. Он был доставлен в больницу, где медики констатировали его смерть.Как сообщается, правоохранителей также доставили в больницу, двое из них могут быть выписаны уже в среду вечером.
https://ria.ru/20221007/strelba-1822389700.html
https://ria.ru/20221007/napadenie-1822117046.html
филадельфия
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в мире, филадельфия, сша
В мире, Филадельфия, США
19:08 12.10.2022
 
В США мужчина открыл стрельбу при задержании

В американском городе Филадельфия мужчина начал стрельбу при задержании спецназовцами

© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAANПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Мужчина в американском городе Филадельфия начал стрельбу, когда спецназовцы подразделения SWAT пришли к нему с ордером на арест, в результате чего три правоохранителя получили ранения, сам нападавший был убит ответным огнем, сообщает местная полиция.
По словам полиции, 19-летний парень разыскивался в связи с обвинениями в убийстве, совершенном в августе, и в по меньшей мере двух вооруженных ограблениях за последние два года.
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"Когда спецназовцы подошли к месту и попытались постучать и сообщить (об ордере на арест - ред.), подозреваемый открыл по ним огонь через дверь и через окно, правоохранителям удалось проникнуть внутрь, и там они снова подверглись обстрелу со стороны этого человека, в результате чего один сотрудник был ранен в ногу, другой - в бедро, а третий получил ранение в грудь после того, как пуля срикошетила от его бронежилета... Они открыли ответный огонь, в итоге поразив подозреваемого", - заявил сотрудник полиции во время пресс-конференции. Видеозапись его заявления опубликовал на своем сайте телеканал Fox News.
По словам правоохранителя, когда подозреваемый попытался скрыться через заднюю дверь, в задней части дома завязалась перестрелка, в ходе которой спецназовцы смертельно ранили подозреваемого. Он был доставлен в больницу, где медики констатировали его смерть.
Как сообщается, правоохранителей также доставили в больницу, двое из них могут быть выписаны уже в среду вечером.
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