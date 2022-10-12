https://ria.ru/20221012/status-1823396662.html
ЕК рекомендует предоставить БиГ статус кандидата в члены ЕС, сообщили СМИ
ЕК рекомендует предоставить БиГ статус кандидата в члены ЕС, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2022
ЕК рекомендует предоставить БиГ статус кандидата в члены ЕС, сообщили СМИ
Еврокомиссия рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата в члены ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:10
2022-10-12T15:10
2022-10-12T15:10
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата в члены ЕС, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе.По данным издания, вопрос о статусе БиГ возник во время обсуждения кандидатур Украины и Молдавии в июне. Несколько столиц, включая Берлин и Вену, настаивали, что БиГ не должна "оставаться за их спинами", поскольку это может способствовать нестабильности в стране.Как ожидается, рекомендация ЕК будет объявлена позднее в среду.БиГ имеет одну из самых сложных в мире конституционных систем, призванную представлять все этнические группы в органах власти, отмечает издание, имея в виду возможные проблемы страны в процессе евроинтеграции.Процесс вступления в ЕС в целом состоит из трех этапов, отмечала Еврокомиссия в своих материалах. Первый - получение статуса кандидата, однако это не означает начала официальных переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он включает принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС в каждой стране. Их начало одновременно с другим государством не гарантирует их одновременного окончания, отмечается ЕК. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС.
https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821255555.html
https://ria.ru/20221010/evrokomissiya-1822816175.html
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в мире, босния и герцеговина, брюссель, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Босния и Герцеговина, Брюссель, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК рекомендует предоставить БиГ статус кандидата в члены ЕС, сообщили СМИ
Financial Times: Еврокомиссия рекомендует предоставить БиГ статус кандидата в члены ЕС