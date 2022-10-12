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США заявили, что придерживаются политики одного Китая - РИА Новости, 12.10.2022
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США заявили, что придерживаются политики одного Китая
США заявили, что придерживаются политики одного Китая - РИА Новости, 12.10.2022
США заявили, что придерживаются политики одного Китая
США заинтересованы в сохранении мира и безопасности в Тайваньском проливе и подтверждают приверженность политике одного Китая, говорится в обнародованной в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:03
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в мире
сша
китай
тайвань
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении мира и безопасности в Тайваньском проливе и подтверждают приверженность политике одного Китая, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны.В стратегии подчеркивается заинтересованность США в "поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе", что представляет "решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания, а также является предметом международной озабоченности и внимания"."Мы выступаем против любых односторонних изменения статуса-кво с любой стороны и не поддерживаем независимость Тайваня. Мы по-прежнему привержены политике единого Китая, которая основана на законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях. Мы будем блюсти наши обязательства в соответствии с законом об отношениях с Тайванем, чтобы поддерживать его усилия по самообороне и способность противостоять любому применению силы или принуждения в отношении острова", - следует из документа.
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в мире, сша, китай, тайвань
В мире, США, Китай, Тайвань
19:03 12.10.2022 (обновлено: 20:36 12.10.2022)
 
США заявили, что придерживаются политики одного Китая

В Белом доме заявили, что США подтверждают приверженность политике одного Китая

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении мира и безопасности в Тайваньском проливе и подтверждают приверженность политике одного Китая, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны.
В стратегии подчеркивается заинтересованность США в "поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе", что представляет "решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания, а также является предметом международной озабоченности и внимания".
"Мы выступаем против любых односторонних изменения статуса-кво с любой стороны и не поддерживаем независимость Тайваня. Мы по-прежнему привержены политике единого Китая, которая основана на законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях. Мы будем блюсти наши обязательства в соответствии с законом об отношениях с Тайванем, чтобы поддерживать его усилия по самообороне и способность противостоять любому применению силы или принуждения в отношении острова", - следует из документа.
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