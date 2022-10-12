https://ria.ru/20221012/ssha-1823504997.html

США заявили, что придерживаются политики одного Китая

США заявили, что придерживаются политики одного Китая - РИА Новости, 12.10.2022

США заявили, что придерживаются политики одного Китая

США заинтересованы в сохранении мира и безопасности в Тайваньском проливе и подтверждают приверженность политике одного Китая, говорится в обнародованной в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:03

2022-10-12T19:03

2022-10-12T20:36

в мире

сша

китай

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении мира и безопасности в Тайваньском проливе и подтверждают приверженность политике одного Китая, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны.В стратегии подчеркивается заинтересованность США в "поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе", что представляет "решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания, а также является предметом международной озабоченности и внимания"."Мы выступаем против любых односторонних изменения статуса-кво с любой стороны и не поддерживаем независимость Тайваня. Мы по-прежнему привержены политике единого Китая, которая основана на законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях. Мы будем блюсти наши обязательства в соответствии с законом об отношениях с Тайванем, чтобы поддерживать его усилия по самообороне и способность противостоять любому применению силы или принуждения в отношении острова", - следует из документа.

https://ria.ru/20221012/istrebitel-1822277628.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, китай, тайвань