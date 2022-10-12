19:03 12.10.2022 (обновлено: 20:36 12.10.2022)
США заявили, что придерживаются политики одного Китая
В Белом доме заявили, что США подтверждают приверженность политике одного Китая
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США заинтересованы в сохранении мира и безопасности в Тайваньском проливе и подтверждают приверженность политике одного Китая, говорится в обнародованной в среду стратегии по национальной безопасности страны.
В стратегии подчеркивается заинтересованность США в "поддержании мира и стабильности в Тайваньском проливе", что представляет "решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания, а также является предметом международной озабоченности и внимания".
"Мы выступаем против любых односторонних изменения статуса-кво с любой стороны и не поддерживаем независимость Тайваня. Мы по-прежнему привержены политике единого Китая, которая основана на законе об отношениях с Тайванем, трех совместных коммюнике и шести заверениях. Мы будем блюсти наши обязательства в соответствии с законом об отношениях с Тайванем, чтобы поддерживать его усилия по самообороне и способность противостоять любому применению силы или принуждения в отношении острова", - следует из документа.