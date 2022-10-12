https://ria.ru/20221012/ssha-1823427967.html

В США рассказали, перед каким российским оружием испытывают бессилие

В США рассказали, перед каким российским оружием испытывают бессилие - РИА Новости, 12.10.2022

В США рассказали, перед каким российским оружием испытывают бессилие

США отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия, пишет The Washington Times со ссылкой на доклад конгресса. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:23

2022-10-12T16:23

2022-10-12T16:46

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США отстают от России и Китая в создании гиперзвукового оружия, пишет The Washington Times со ссылкой на доклад конгресса.В частности, есть серьезные проблемы с отслеживанием целей. Так, геостационарным спутниковым радарам в разы сложнее обнаружить гиперзвуковые цели, летящие со скоростью порядка 6000 километров в час, чем обычные баллистические ракеты, которые движутся по более предсказуемым траекториям, указывают авторы."Существующие наземные и космические системы не справляются с обнаружением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета, даже притом что Пентагон разрабатывает новые ПРО по ускоренной программе", — говорится в публикации.В докладе исследовательской службы конгресса сообщается, что для решения этой задачи Пентагон разрабатывает новую сеть из 550 спутников.Отмечается, что они должны обеспечивать глобальный поиск, предупреждение, отслеживание и наведение на передовые ракеты противника, включая гиперзвуковые."Пентагон запросил на решение этой задачи 4,7 миллиарда долларов", — говорится в статье.Россия продолжает разрабатывать целое поколение гиперзвукового оружия. Российский "Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность полета — 1000 километров. "Циркон" способен уничтожать как надводные, так и наземные цели. В свою очередь, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, превышающую скорость звука в 27 раз, то есть в зависимости от условий порядка 33 тысячи километров в час. Помимо этого, Москва уже развернула маневрирующую баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал".

https://ria.ru/20221011/kitay-1822995249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, москва, вашингтон (штат), космос - риа наука, пекин, конгресс сша, министерство обороны сша, россия, безопасность