https://ria.ru/20221012/ssha-1823328889.html

В Кремле назвали ядерную риторику США и Европы провокационной практикой

В Кремле назвали ядерную риторику США и Европы провокационной практикой - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле назвали ядерную риторику США и Европы провокационной практикой

Ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:08

2022-10-12T12:08

2022-10-12T12:08

специальная военная операция на украине

россия

европа

сша

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801696922_0:0:3088:1736_1920x0_80_0_0_5a3f7925ea97fcd33ed85356e26412c0.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия. Вместе с тем президент США добавил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия."Собственно, мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств - Соединенные Штаты Америки, европейские - ежедневно упражняются в ядерной риторике и мы считаем это очень пагубной практикой и провокационной практикой. И Россия в этих упражнениях принимать участие не хочет и не принимает", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать интервью Байдена, где президент США заявил, что Путин не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия, что "ошибки совершаются, и возможен просчет".

https://ria.ru/20221012/obeschaniya-1823267079.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, сша, джо байден, владимир путин