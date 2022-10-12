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В Кремле назвали ядерную риторику США и Европы провокационной практикой
В Кремле назвали ядерную риторику США и Европы провокационной практикой - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле назвали ядерную риторику США и Европы провокационной практикой
Ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:08
2022-10-12T12:08
2022-10-12T12:08
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европа
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джо байден
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что не верит в вероятность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия. Вместе с тем президент США добавил, что в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий. Однако Байден отказался раскрыть, какими могут быть последствия для России в случае применения ядерного оружия."Собственно, мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств - Соединенные Штаты Америки, европейские - ежедневно упражняются в ядерной риторике и мы считаем это очень пагубной практикой и провокационной практикой. И Россия в этих упражнениях принимать участие не хочет и не принимает", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать интервью Байдена, где президент США заявил, что Путин не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия, что "ошибки совершаются, и возможен просчет".
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россия, европа, сша, джо байден, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, США, Джо Байден, Владимир Путин
В Кремле назвали ядерную риторику США и Европы провокационной практикой
Песков назвал провокационной практикой упражнения США и Европы в ядерной риторике