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Newsweek: Байден едва ли сможет выполнить обещание, данное Украине
Newsweek: Байден едва ли сможет выполнить обещание, данное Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Newsweek: Байден едва ли сможет выполнить обещание, данное Украине
Американские эксперты сомневаются в том, что США смогут выделить Украине новейшие системы ПВО, как это обещал президент Джо Байден, пишет Newsweek. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:52
2022-10-12T11:52
2022-10-12T12:54
в мире
джо байден
украина
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донбасс
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войска воздушно-космической обороны
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американские эксперты сомневаются в том, что США смогут выделить Украине новейшие системы ПВО, как это обещал президент Джо Байден, пишет Newsweek."Прежде чем обеспечить Украину, NASAMS и другие системы ПВО должны быть законтрактованы и собраны", — приводит издание мнение аналитика Института Катона Джордана Коэна.По его словам, два из восьми обещанных комплексов ожидают отправки, но доработка, сборка и доставка остальных шести займут годы.На днях президент Владимир Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить Киеву новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что США продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, поставки киевскому режиму западных комплексов ПВО только сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/bayden-1823275903.html
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в мире, джо байден, украина, сша, донбасс, нато, войска воздушно-космической обороны
В мире, Джо Байден, Украина, США, Донбасс, НАТО, Войска воздушно-космической обороны, Специальная военная операция на Украине
11:52 12.10.2022 (обновлено: 12:54 12.10.2022)
Newsweek: Байден едва ли сможет выполнить обещание, данное Украине
Newsweek: эксперты сомневаются в выполнении обещания Байдена передать Украине системы ПВО