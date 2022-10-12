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Newsweek: Байден едва ли сможет выполнить обещание, данное Украине

Newsweek: Байден едва ли сможет выполнить обещание, данное Украине - РИА Новости, 12.10.2022

Newsweek: Байден едва ли сможет выполнить обещание, данное Украине

Американские эксперты сомневаются в том, что США смогут выделить Украине новейшие системы ПВО, как это обещал президент Джо Байден, пишет Newsweek. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:52

2022-10-12T11:52

2022-10-12T12:54

в мире

джо байден

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войска воздушно-космической обороны

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Американские эксперты сомневаются в том, что США смогут выделить Украине новейшие системы ПВО, как это обещал президент Джо Байден, пишет Newsweek."Прежде чем обеспечить Украину, NASAMS и другие системы ПВО должны быть законтрактованы и собраны", — приводит издание мнение аналитика Института Катона Джордана Коэна.По его словам, два из восьми обещанных комплексов ожидают отправки, но доработка, сборка и доставка остальных шести займут годы.На днях президент Владимир Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить Киеву новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что США продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, поставки киевскому режиму западных комплексов ПВО только сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/bayden-1823275903.html

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в мире, джо байден, украина, сша, донбасс, нато, войска воздушно-космической обороны