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Американский сенатор сравнил ситуацию на Украине с Карибским кризисом

Американский сенатор сравнил ситуацию на Украине с Карибским кризисом - РИА Новости, 12.10.2022

Американский сенатор сравнил ситуацию на Украине с Карибским кризисом

Сопредседатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом, пишет издание Politico. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:35

2022-10-12T11:35

2022-10-12T11:36

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Сопредседатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом, пишет издание Politico."Мы в ситуации, которую не наблюдали с Карибского кризиса", - заявил Рид в интервью Politico.Газета отмечает, что заявление сенатора последовало после выступления президента США Джо Байдена, который заявил, что конфликт на Украине чреват "Армагеддоном". Также сенатор считает, что американцы должны сделать все возможное, чтобы "защитить воздушное пространство Украины".Кроме того, по информации издания, член комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что в ответ на российские высокоточные удары по украинским пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи США должны немедленно отправить на Украину "артиллерию большей дальности и дополнительные системы ПВО". Газета также сообщает, что член международного комитета сената США Джим Риш, предложил отправить Киеву боевые самолеты.Байден 6 октября заявил на мероприятии Демократической партии, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся "с перспективой Армагеддона". Он заявил, что достаточно хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина, чтобы понимать, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823288114.html

сша

украина

киев

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в мире, джо байден, майкл маккол, сша, украина, киев, джим риш