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Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки - РИА Новости, 12.10.2022
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Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки
Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки - РИА Новости, 12.10.2022
Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ложью заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:25
2022-10-12T10:25
в мире
мария захарова
джон кирби
сша
украина
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ложью заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки "Волк и семеро козлят".Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину. По его словам, "никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого". Он также заявил, что первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в "самом ближайшем будущем"."Помните: "Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла", дверь только откройте и пустите. Вот, примерно то же самое. Это история про то, как "миролюбивые" США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире. Шнобелевская премия мира", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik."Это что-то совершенно нелогичное. Нельзя с одной стороны поставлять вооружения одной конфликтующей стороне при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды", - добавила она.
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в мире, мария захарова, джон кирби, сша, украина
В мире, Мария Захарова, Джон Кирби, США, Украина
10:25 12.10.2022
 
Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки

Представитель МИД Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ложью заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки "Волк и семеро козлят".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину. По его словам, "никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого". Он также заявил, что первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в "самом ближайшем будущем".
"Помните: "Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла", дверь только откройте и пустите. Вот, примерно то же самое. Это история про то, как "миролюбивые" США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире. Шнобелевская премия мира", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
"Это что-то совершенно нелогичное. Нельзя с одной стороны поставлять вооружения одной конфликтующей стороне при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды", - добавила она.
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В миреМария ЗахароваДжон КирбиСШАУкраина
 
 
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