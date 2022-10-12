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Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки

Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки - РИА Новости, 12.10.2022

Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ложью заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:25

2022-10-12T10:25

2022-10-12T10:25

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ложью заявления США о том, что они не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки "Волк и семеро козлят".Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска на Украину. По его словам, "никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого". Он также заявил, что первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в "самом ближайшем будущем"."Помните: "Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла", дверь только откройте и пустите. Вот, примерно то же самое. Это история про то, как "миролюбивые" США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире. Шнобелевская премия мира", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik."Это что-то совершенно нелогичное. Нельзя с одной стороны поставлять вооружения одной конфликтующей стороне при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды", - добавила она.

https://ria.ru/20221012/zelenskiy-1823292955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мария захарова, джон кирби, сша, украина