https://ria.ru/20221012/ssha-1823288114.html

Публикацией по убийству Дугиной США предупредили Киев, пишут СМИ

Публикацией по убийству Дугиной США предупредили Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 12.10.2022

Публикацией по убийству Дугиной США предупредили Киев, пишут СМИ

Публикацией по убийству политолога Дарьи Дугиной Вашингтон отчасти предупредил Киев о необходимости избегать подобных провокаций в будущем, пишет газета... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:41

2022-10-12T09:41

2022-10-12T09:47

в мире

дарья дугина

украина

сша

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Публикацией по убийству политолога Дарьи Дугиной Вашингтон отчасти предупредил Киев о необходимости избегать подобных провокаций в будущем, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника.Ранее издание New York Times заявило со ссылкой на американскую разведку, что за убийством российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной стоят власти Украины, которые организовали покушение без ведома США.Как пишет Politico, между США и Украиной вспыхнула напряженность в отношении "надлежащего ответа на действия РФ". Как отмечается, "американские официальные лица были возмущены, когда в августе украинцы подорвали заминированный автомобиль в Москве, в результате чего погибла дочь известного российского аналитика"."Недавнее публичное обнародование информации о сговоре отчасти было задумано как предупреждение Украине не повторять подобных провокационных действий", - приводит издание слова чиновника.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20221012/svo-1823273039.html

украина

сша

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в мире, дарья дугина, украина, сша, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной