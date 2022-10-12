https://ria.ru/20221012/ssha-1823287355.html

Угрозы экс-главы Белого дома в адрес Путина шокировали американцев

Угрозы экс-главы Белого дома в адрес Путина шокировали американцев - РИА Новости, 12.10.2022

Угрозы экс-главы Белого дома в адрес Путина шокировали американцев

Читатели американского журнала Newsweek пришли в шок от угроз бывшего советника Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:34

2022-10-12T09:34

2022-10-12T09:34

в мире

владимир путин

джон болтон

москва

россия

сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek пришли в шок от угроз бывшего советника Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.Ранее он заявил, что российский лидер станет "законной целью" в случае применения Москвой ядерного оружия."СМИ должны нести ответственность за распространение бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей", — написал один из пользователей."Трус и манипулятор, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого", — подчеркнул другой комментатор."Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу", — поделился мнением еще один из читателей."Болтон уже много лет жаждет войны. Почему бы и нет? Ведь он не будет на передовой", — отметил четвертый пользователь."Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно", — написал пятый комментатор."Слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме. Чем больше в США говорят о ядерной войне, тем опаснее становится мир", — подытожили читатели.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина ранее прокомментировал угрозы Болтона, подчеркнув, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, с учетом всех угроз.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html

москва

россия

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, джон болтон, москва, россия, сша, санкции в отношении россии