https://ria.ru/20221012/ssha-1823287355.html
Угрозы экс-главы Белого дома в адрес Путина шокировали американцев
Угрозы экс-главы Белого дома в адрес Путина шокировали американцев - РИА Новости, 12.10.2022
Угрозы экс-главы Белого дома в адрес Путина шокировали американцев
Читатели американского журнала Newsweek пришли в шок от угроз бывшего советника Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:34
2022-10-12T09:34
2022-10-12T09:34
в мире
владимир путин
джон болтон
москва
россия
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek пришли в шок от угроз бывшего советника Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.Ранее он заявил, что российский лидер станет "законной целью" в случае применения Москвой ядерного оружия."СМИ должны нести ответственность за распространение бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей", — написал один из пользователей."Трус и манипулятор, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого", — подчеркнул другой комментатор."Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу", — поделился мнением еще один из читателей."Болтон уже много лет жаждет войны. Почему бы и нет? Ведь он не будет на передовой", — отметил четвертый пользователь."Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно", — написал пятый комментатор."Слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме. Чем больше в США говорят о ядерной войне, тем опаснее становится мир", — подытожили читатели.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина ранее прокомментировал угрозы Болтона, подчеркнув, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, с учетом всех угроз.
https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, джон болтон, москва, россия, сша, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Путин, Джон Болтон, Москва, Россия, США, Санкции в отношении России
Угрозы экс-главы Белого дома в адрес Путина шокировали американцев
Читателей журнала Newsweek шокировали угрозы экс-советника Белого дома в адрес Путина
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Читатели американского журнала Newsweek
пришли в шок от угроз бывшего советника Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.
Ранее он заявил, что российский лидер станет "законной целью" в случае применения Москвой
ядерного оружия.
"СМИ должны нести ответственность за распространение бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей", — написал один из пользователей.
"Трус и манипулятор, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого", — подчеркнул другой комментатор.
"Зачем США
ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу", — поделился мнением еще один из читателей.
"Болтон уже много лет жаждет войны. Почему бы и нет? Ведь он не будет на передовой", — отметил четвертый пользователь.
"Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно", — написал пятый комментатор.
"Слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме. Чем больше в США говорят о ядерной войне, тем опаснее становится мир", — подытожили читатели.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина ранее прокомментировал угрозы Болтона, подчеркнув, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, с учетом всех угроз.