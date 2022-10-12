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США сняли ограничения в сделке по истребителям с Турцией, сообщили СМИ

США сняли ограничения в сделке по истребителям с Турцией, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2022

США сняли ограничения в сделке по истребителям с Турцией, сообщили СМИ

Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, ожидаются аналогичные действия и от палаты... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:27

2022-10-12T08:27

2022-10-12T08:27

в мире

джо байден

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турция

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с-400 «триумф»

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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, ожидаются аналогичные действия и от палаты представителей, пишет турецкая газета Yeni Şafak.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. В версии законопроекта палаты представителей также имеется аналогичное дополнение с условиями, но ожидается, что эти пункты также будут сняты. После того, как сенат завершит работу над законопроектом, он будет преобразован в совместный текст с версией палаты представителей и отправлен на стол президенту США Джо Байдену для утверждения", - пишет издание.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823151673.html

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в мире, джо байден, сша, турция, конгресс сша, f-16, f-35, с-400 «триумф», вооружение, технологии