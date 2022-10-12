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США сняли ограничения в сделке по истребителям с Турцией, сообщили СМИ
США сняли ограничения в сделке по истребителям с Турцией, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.10.2022
США сняли ограничения в сделке по истребителям с Турцией, сообщили СМИ
Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, ожидаются аналогичные действия и от палаты... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:27
2022-10-12T08:27
2022-10-12T08:27
в мире
джо байден
сша
турция
конгресс сша
f-16
f-35
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Сенат США снял ограничительные условия в своей версии законопроекта по сделке по истребителям F-16 с Турцией, ожидаются аналогичные действия и от палаты представителей, пишет турецкая газета Yeni Şafak.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США - госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Все ограничительные условия, добавленные в законопроект о продаже Турции самолетов F-16, были удалены из сенатской версии законопроекта. В версии законопроекта палаты представителей также имеется аналогичное дополнение с условиями, но ожидается, что эти пункты также будут сняты. После того, как сенат завершит работу над законопроектом, он будет преобразован в совместный текст с версией палаты представителей и отправлен на стол президенту США Джо Байдену для утверждения", - пишет издание.
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в мире, джо байден, сша, турция, конгресс сша, f-16, f-35, с-400 «триумф», вооружение, технологии
В мире, Джо Байден, США, Турция, Конгресс США, F-16, F-35, С-400 «Триумф», Вооружение, Технологии
США сняли ограничения в сделке по истребителям с Турцией, сообщили СМИ
Газета Yeni Şafak: сенат США снял ограничения в сделке по истребителям F-16 с Турцией