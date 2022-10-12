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Байден допустил незначительную рецессию в экономике США
Байден допустил незначительную рецессию в экономике США - РИА Новости, 12.10.2022
Байден допустил незначительную рецессию в экономике США
Президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:36
2022-10-12T04:36
2022-10-12T04:36
джо байден
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер."Я не думаю, что произойдет рецессия. Если так случится, это будет очень незначительная рецессия", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.
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джо байден, сша, экономика
Джо Байден, США, Экономика
Байден допустил незначительную рецессию в экономике США
Президент США Джо Байден допустил, что страна может столкнуться с экономической рецессией