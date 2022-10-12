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Байден допустил незначительную рецессию в экономике США - РИА Новости, 12.10.2022
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Байден допустил незначительную рецессию в экономике США
Байден допустил незначительную рецессию в экономике США - РИА Новости, 12.10.2022
Байден допустил незначительную рецессию в экономике США
Президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:36
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер."Я не думаю, что произойдет рецессия. Если так случится, это будет очень незначительная рецессия", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.
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джо байден, сша, экономика
Джо Байден, США, Экономика
04:36 12.10.2022
 
Байден допустил незначительную рецессию в экономике США

Президент США Джо Байден допустил, что страна может столкнуться с экономической рецессией

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
Президент США Джо Байден возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден возле Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер.
"Я не думаю, что произойдет рецессия. Если так случится, это будет очень незначительная рецессия", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
04:24
Байден заявил о теме, которую хочет обсудить с Путиным
 
Джо БайденСШАЭкономика
 
 
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