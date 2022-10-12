https://ria.ru/20221012/ssha-1823269600.html

Байден допустил незначительную рецессию в экономике США

Байден допустил незначительную рецессию в экономике США - РИА Новости, 12.10.2022

Байден допустил незначительную рецессию в экономике США

Президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:36

2022-10-12T04:36

2022-10-12T04:36

джо байден

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788425198_0:104:2910:1741_1920x0_80_0_0_f8e82b22ce9e950566842daea111b6dc.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер."Я не думаю, что произойдет рецессия. Если так случится, это будет очень незначительная рецессия", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823269239.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, сша, экономика