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Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений - РИА Новости, 12.10.2022
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Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений
Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений - РИА Новости, 12.10.2022
Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений
Власти Челябинска направят 154 миллиона рублей на обеспечение мобилизованных местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:25
2022-10-12T16:25
россия
челябинск
челябинская область
общество
общероссийский народный фронт
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Челябинска направят 154 миллиона рублей на обеспечение мобилизованных местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.ОНФ обратился к главе Челябинска с просьбой минимизировать расходы на новогоднюю иллюминацию и направить деньги на поддержку челябинских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Челябинск в этом году, по сведениям ОНФ, "с размахом подошел к подготовке к Новому году: только на одну новую новогоднюю иллюминацию планируют потратить 400 миллионов рублей"."Найдено компромиссное решение. Администрация города Челябинска действительно направит на обеспечение мобилизованных 154 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.По словам руководителя ОНФ в Челябинской области Дениса Рыжего, 154 миллиона рублей пойдут на покупку квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции, которая на передовой на вес золота и объективно спасает жизни. "Эта техника лишней у бойцов никогда не бывает. Первая партия закупленного оборудования будет передана нашим челябинским бойцам уже в ближайшее время", – цитирует пресс-служба регионального ОНФ слова Рыжего.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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россия
челябинск
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россия, челябинск, челябинская область, общество, общероссийский народный фронт, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Россия, Челябинск, Челябинская область, Общество, Общероссийский народный фронт, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
16:25 12.10.2022
 
Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений

Челябинск направит часть средств для новогодних украшений на обеспечение мобилизованных

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными у сборного пункта Челябинска
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными у сборного пункта Челябинска - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными у сборного пункта Челябинска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Челябинска направят 154 миллиона рублей на обеспечение мобилизованных местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
ОНФ обратился к главе Челябинска с просьбой минимизировать расходы на новогоднюю иллюминацию и направить деньги на поддержку челябинских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Челябинск в этом году, по сведениям ОНФ, "с размахом подошел к подготовке к Новому году: только на одну новую новогоднюю иллюминацию планируют потратить 400 миллионов рублей".
"Найдено компромиссное решение. Администрация города Челябинска действительно направит на обеспечение мобилизованных 154 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
По словам руководителя ОНФ в Челябинской области Дениса Рыжего, 154 миллиона рублей пойдут на покупку квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции, которая на передовой на вес золота и объективно спасает жизни. "Эта техника лишней у бойцов никогда не бывает. Первая партия закупленного оборудования будет передана нашим челябинским бойцам уже в ближайшее время", – цитирует пресс-служба регионального ОНФ слова Рыжего.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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РоссияЧелябинскЧелябинская областьОбществоОбщероссийский народный фронтВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
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