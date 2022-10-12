https://ria.ru/20221012/sredstva-1823429491.html

Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений

Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений - РИА Новости, 12.10.2022

Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений

Власти Челябинска направят 154 миллиона рублей на обеспечение мобилизованных местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:25

2022-10-12T16:25

2022-10-12T16:25

россия

челябинск

челябинская область

общество

общероссийский народный фронт

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Челябинска направят 154 миллиона рублей на обеспечение мобилизованных местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.ОНФ обратился к главе Челябинска с просьбой минимизировать расходы на новогоднюю иллюминацию и направить деньги на поддержку челябинских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Челябинск в этом году, по сведениям ОНФ, "с размахом подошел к подготовке к Новому году: только на одну новую новогоднюю иллюминацию планируют потратить 400 миллионов рублей"."Найдено компромиссное решение. Администрация города Челябинска действительно направит на обеспечение мобилизованных 154 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.По словам руководителя ОНФ в Челябинской области Дениса Рыжего, 154 миллиона рублей пойдут на покупку квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции, которая на передовой на вес золота и объективно спасает жизни. "Эта техника лишней у бойцов никогда не бывает. Первая партия закупленного оборудования будет передана нашим челябинским бойцам уже в ближайшее время", – цитирует пресс-служба регионального ОНФ слова Рыжего.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221011/puteshestviya-1823047051.html

россия

челябинск

челябинская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, челябинск, челябинская область, общество, общероссийский народный фронт, владимир путин, частичная мобилизация в россии