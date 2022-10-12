Челябинск направит мобилизованным часть средств для новогодних украшений
Челябинск направит часть средств для новогодних украшений на обеспечение мобилизованных
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными у сборного пункта Челябинска
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации, прощается с родными у сборного пункта Челябинска. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Челябинска направят 154 миллиона рублей на обеспечение мобилизованных местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
ОНФ обратился к главе Челябинска с просьбой минимизировать расходы на новогоднюю иллюминацию и направить деньги на поддержку челябинских бойцов, участвующих в специальной военной операции. Челябинск в этом году, по сведениям ОНФ, "с размахом подошел к подготовке к Новому году: только на одну новую новогоднюю иллюминацию планируют потратить 400 миллионов рублей".
"Найдено компромиссное решение. Администрация города Челябинска действительно направит на обеспечение мобилизованных 154 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
По словам руководителя ОНФ в Челябинской области Дениса Рыжего, 154 миллиона рублей пойдут на покупку квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции, которая на передовой на вес золота и объективно спасает жизни. "Эта техника лишней у бойцов никогда не бывает. Первая партия закупленного оборудования будет передана нашим челябинским бойцам уже в ближайшее время", – цитирует пресс-служба регионального ОНФ слова Рыжего.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.