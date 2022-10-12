https://ria.ru/20221012/sputnik-1823488203.html

Ракета "Протон-М" вывела ангольский спутник AngoSat-2 на околоземную орбиту

Ракета "Протон-М" вывела ангольский спутник AngoSat-2 на околоземную орбиту - РИА Новости, 12.10.2022

Ракета "Протон-М" вывела ангольский спутник AngoSat-2 на околоземную орбиту

Стартовавшая в среду с Байконура ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с построенным в России для Анголы телекоммуникационным... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:15

2022-10-12T18:15

2022-10-12T18:18

космос - риа наука

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исс имени решетнева

ркк "энергия"

протон-м

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 12 окт - РИА Новости. Стартовавшая в среду с Байконура ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2, передает корреспондент РИА Новости.Старт состоялся в 18.00 мск. Планируется, что разгонный блок совершит три включения своего маршевого двигателя, после чего спутник будет доставлен на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров. Вывод аппарата на целевую орбиту ожидается в 0.44 мск.AngoSat-2 предназначен для обеспечения связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Рассчетный срок его работы составляет 15 лет. Аппарат массой около 1,7 тонны сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по согласованию с ангольской стороной эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".

https://ria.ru/20221012/sputnik-1823282183.html

https://ria.ru/20221012/yaponiya-1823270128.html

европа

россия

ангола

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космос - риа наука, европа, россия, ангола, исс имени решетнева, ркк "энергия", протон-м