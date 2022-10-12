https://ria.ru/20221012/sputnik-1823488203.html
Ракета "Протон-М" вывела ангольский спутник AngoSat-2 на околоземную орбиту
Ракета "Протон-М" вывела ангольский спутник AngoSat-2 на околоземную орбиту - РИА Новости, 12.10.2022
Ракета "Протон-М" вывела ангольский спутник AngoSat-2 на околоземную орбиту
Стартовавшая в среду с Байконура ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с построенным в России для Анголы телекоммуникационным... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:15
2022-10-12T18:15
2022-10-12T18:18
космос - риа наука
европа
россия
ангола
исс имени решетнева
ркк "энергия"
протон-м
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 12 окт - РИА Новости. Стартовавшая в среду с Байконура ракета "Протон-М" вывела на околоземную орбиту разгонный блок ДМ-03 с построенным в России для Анголы телекоммуникационным спутником AngoSat-2, передает корреспондент РИА Новости.Старт состоялся в 18.00 мск. Планируется, что разгонный блок совершит три включения своего маршевого двигателя, после чего спутник будет доставлен на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров. Вывод аппарата на целевую орбиту ожидается в 0.44 мск.AngoSat-2 предназначен для обеспечения связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет. Рассчетный срок его работы составляет 15 лет. Аппарат массой около 1,7 тонны сможет охватить услугами телекоммуникации весь африканский континент, а также страны Европы.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. Создание второго спутника было изначально поручено предприятию, где построили первый аппарат - РКК "Энергия", но в мае 2020 года стало известно, что по согласованию с ангольской стороной эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
https://ria.ru/20221012/sputnik-1823282183.html
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космос - риа наука, европа, россия, ангола, исс имени решетнева, ркк "энергия", протон-м
Космос - РИА Наука, Европа, Россия, Ангола, ИСС имени Решетнева, РКК "Энергия", Протон-М
18:15 12.10.2022 (обновлено: 18:18 12.10.2022)
Ракета "Протон-М" вывела ангольский спутник AngoSat-2 на околоземную орбиту
Ракета "Протон-М" вывела ангольский спутник AngoSat-2 на околоземную орбиту