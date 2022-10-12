https://ria.ru/20221012/spg-1823358704.html

В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ

В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ - РИА Новости, 12.10.2022

В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ

Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ может составить 32-34%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:36

2022-10-12T13:36

2022-10-12T13:36

алексей сазанов

экономика

россия

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

спг

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ может составить 32-34%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.Ранее в проекте федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Минфин РФ предлагал повысить налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах до 32%, оценил дополнительный доход в 2023 году в 200 миллиардов рублей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

алексей сазанов, экономика, россия, москва, министерство финансов рф (минфин россии), спг