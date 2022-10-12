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В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ
В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ - РИА Новости, 12.10.2022
В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ
Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ может составить 32-34%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:36
2022-10-12T13:36
2022-10-12T13:36
алексей сазанов
экономика
россия
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
спг
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ может составить 32-34%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.Ранее в проекте федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Минфин РФ предлагал повысить налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах до 32%, оценил дополнительный доход в 2023 году в 200 миллиардов рублей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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алексей сазанов, экономика, россия, москва, министерство финансов рф (минфин россии), спг
Алексей Сазанов, Экономика, Россия, Москва, Министерство финансов РФ (Минфин России), СПГ
В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ
Сазанов: повышенная ставка налога на прибыль по СПГ может составить 32-34 процента