Рейтинг@Mail.ru
В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/spg-1823358704.html
В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ
В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ - РИА Новости, 12.10.2022
В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ
Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ может составить 32-34%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:36
2022-10-12T13:36
алексей сазанов
экономика
россия
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
спг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151644/94/1516449466_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_43cc930de93554389cdd9dfbc27f85d3.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ может составить 32-34%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.Ранее в проекте федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Минфин РФ предлагал повысить налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах до 32%, оценил дополнительный доход в 2023 году в 200 миллиардов рублей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/ugol-1823346079.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151644/94/1516449466_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_6f1cad4a71ee67525f700f641e97a298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей сазанов, экономика, россия, москва, министерство финансов рф (минфин россии), спг
Алексей Сазанов, Экономика, Россия, Москва, Министерство финансов РФ (Минфин России), СПГ
13:36 12.10.2022
 
В Минфине рассказали, как вырастет ставка налога на прибыль по СПГ

Сазанов: повышенная ставка налога на прибыль по СПГ может составить 32-34 процента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкЗавод по сжижению природного газа в Южно-Сахалинске
Завод по сжижению природного газа в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Завод по сжижению природного газа в Южно-Сахалинске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Повышенная ставка налога на прибыль для производителей СПГ может составить 32-34%, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Будет повышенная ставка налога на прибыль от 32% до 34%", - ответил Сазанов на вопрос, какие дополнительные изъятия по СПГ будут заложены в бюджет.
Ранее в проекте федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Минфин РФ предлагал повысить налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) в 2023-2025 годах до 32%, оценил дополнительный доход в 2023 году в 200 миллиардов рублей.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Склад угля в терминале - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:10
В России с 1 января повысят НДПИ на уголь
 
Алексей СазановЭкономикаРоссияМоскваМинистерство финансов РФ (Минфин России)СПГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала