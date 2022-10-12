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Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823439894.html
Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы
Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы - РИА Новости, 12.10.2022
Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы
Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай сегодня прибыли в свои военкоматы и скоро отправятся в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:50
2022-10-12T16:50
специальная военная операция на украине
политика
виталий милонов
александр бородай
андрей турчак
госдума рф
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай сегодня прибыли в свои военкоматы и скоро отправятся в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Еще два наших товарища – депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай – сегодня прибыли в свои военкоматы и уже вскоре отправятся в зону СВО. К этому рубежу они пришли разными путями и с разным багажом. Александр Бородай отстаивал независимость ДНР с 2014 года, имеет богатый боевой опыт, не один год возглавляет Союз добровольцев Донбасса", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он добавил, что Бородай уже давно "добровольно мобилизован" - постоянно в зоне спецоперации."Виталий Милонов тоже успел послужить - в Народной милиции ДНР. Опыт и навыки, безусловно, важны. Но гораздо более важно желание служить Родине и защищать ее. Именно оно побуждает наших коллег отказываться от депутатской брони и сменять кресла на окопы и блиндажи. Как это ранее сделали наши товарищи в ГД Сергей Сокол и Олег Голиков", - добавил секретарь Генсовета ЕР.Сокол и Голиков прошли подготовку и сегодня отправились выполнять боевые задачи в зону спецоперации, уточнил Турчак. Также глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов в госпитале в Лисичанске спасает российских солдат. "И десятки других наших товарищей из региональных заксобраний, городских и сельских советов, региональных исполкомов "Единой России"", - заключил он.Ранее он сообщал, что к четырем депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще два, свое желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.
https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html
https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820394268.html
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политика, виталий милонов, александр бородай, андрей турчак, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Виталий Милонов, Александр Бородай, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:50 12.10.2022
 
Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы

Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы и скоро отправятся на спецоперацию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай сегодня прибыли в свои военкоматы и скоро отправятся в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Еще два наших товарища – депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай – сегодня прибыли в свои военкоматы и уже вскоре отправятся в зону СВО. К этому рубежу они пришли разными путями и с разным багажом. Александр Бородай отстаивал независимость ДНР с 2014 года, имеет богатый боевой опыт, не один год возглавляет Союз добровольцев Донбасса", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он добавил, что Бородай уже давно "добровольно мобилизован" - постоянно в зоне спецоперации.
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"Виталий Милонов тоже успел послужить - в Народной милиции ДНР. Опыт и навыки, безусловно, важны. Но гораздо более важно желание служить Родине и защищать ее. Именно оно побуждает наших коллег отказываться от депутатской брони и сменять кресла на окопы и блиндажи. Как это ранее сделали наши товарищи в ГД Сергей Сокол и Олег Голиков", - добавил секретарь Генсовета ЕР.
Сокол и Голиков прошли подготовку и сегодня отправились выполнять боевые задачи в зону спецоперации, уточнил Турчак. Также глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов в госпитале в Лисичанске спасает российских солдат. "И десятки других наших товарищей из региональных заксобраний, городских и сельских советов, региональных исполкомов "Единой России"", - заключил он.
Ранее он сообщал, что к четырем депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще два, свое желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВиталий МилоновАлександр БородайАндрей ТурчакГосдума РФЕдиная РоссияЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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