https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823439894.html

Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы

Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы - РИА Новости, 12.10.2022

Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы

Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай сегодня прибыли в свои военкоматы и скоро отправятся в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:50

2022-10-12T16:50

2022-10-12T16:50

специальная военная операция на украине

политика

виталий милонов

александр бородай

андрей турчак

госдума рф

единая россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай сегодня прибыли в свои военкоматы и скоро отправятся в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Еще два наших товарища – депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай – сегодня прибыли в свои военкоматы и уже вскоре отправятся в зону СВО. К этому рубежу они пришли разными путями и с разным багажом. Александр Бородай отстаивал независимость ДНР с 2014 года, имеет богатый боевой опыт, не один год возглавляет Союз добровольцев Донбасса", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он добавил, что Бородай уже давно "добровольно мобилизован" - постоянно в зоне спецоперации."Виталий Милонов тоже успел послужить - в Народной милиции ДНР. Опыт и навыки, безусловно, важны. Но гораздо более важно желание служить Родине и защищать ее. Именно оно побуждает наших коллег отказываться от депутатской брони и сменять кресла на окопы и блиндажи. Как это ранее сделали наши товарищи в ГД Сергей Сокол и Олег Голиков", - добавил секретарь Генсовета ЕР.Сокол и Голиков прошли подготовку и сегодня отправились выполнять боевые задачи в зону спецоперации, уточнил Турчак. Также глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов в госпитале в Лисичанске спасает российских солдат. "И десятки других наших товарищей из региональных заксобраний, городских и сельских советов, региональных исполкомов "Единой России"", - заключил он.Ранее он сообщал, что к четырем депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще два, свое желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.

https://ria.ru/20220929/spetsoperatsiya-1820303755.html

https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820394268.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, виталий милонов, александр бородай, андрей турчак, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр