Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы
Депутаты Милонов и Бородай прибыли в военкоматы и скоро отправятся на спецоперацию
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай сегодня прибыли в свои военкоматы и скоро отправятся в зону спецоперации, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Еще два наших товарища – депутаты Госдумы Виталий Милонов и Александр Бородай – сегодня прибыли в свои военкоматы и уже вскоре отправятся в зону СВО. К этому рубежу они пришли разными путями и с разным багажом. Александр Бородай отстаивал независимость ДНР с 2014 года, имеет богатый боевой опыт, не один год возглавляет Союз добровольцев Донбасса", - приводят в пресс-службе партии слова Турчака. Он добавил, что Бородай уже давно "добровольно мобилизован" - постоянно в зоне спецоперации.
"Виталий Милонов тоже успел послужить - в Народной милиции ДНР. Опыт и навыки, безусловно, важны. Но гораздо более важно желание служить Родине и защищать ее. Именно оно побуждает наших коллег отказываться от депутатской брони и сменять кресла на окопы и блиндажи. Как это ранее сделали наши товарищи в ГД Сергей Сокол и Олег Голиков", - добавил секретарь Генсовета ЕР.
Сокол и Голиков прошли подготовку и сегодня отправились выполнять боевые задачи в зону спецоперации, уточнил Турчак. Также глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов в госпитале в Лисичанске спасает российских солдат. "И десятки других наших товарищей из региональных заксобраний, городских и сельских советов, региональных исполкомов "Единой России"", - заключил он.
Ранее он сообщал, что к четырем депутатам Госдумы от партии, ранее подавшим заявление на отправку в зону спецоперации, присоединились еще два, свое желание отправиться на фронт выражают и региональные депутаты разных уровней.