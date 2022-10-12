https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823401719.html

Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области

Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.10.2022

Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области

Российские войска уничтожили четыре разведанные переправы украинских военных через реку Ингулец в Херсонской области и тем самым сорвали переброску резервов... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:26

2022-10-12T15:26

2022-10-12T16:28

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили четыре разведанные переправы украинских военных через реку Ингулец в Херсонской области и тем самым сорвали переброску резервов противника в район боевых действий, сообщило в среду министерство обороны РФ."Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", - говорится в сводке военного ведомства."На андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих", - отмечает МО РФ.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область