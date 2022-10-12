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Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.10.2022
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Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 12.10.2022
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области
Российские войска уничтожили четыре разведанные переправы украинских военных через реку Ингулец в Херсонской области и тем самым сорвали переброску резервов... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:26
2022-10-12T16:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили четыре разведанные переправы украинских военных через реку Ингулец в Херсонской области и тем самым сорвали переброску резервов противника в район боевых действий, сообщило в среду министерство обороны РФ."Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", - говорится в сводке военного ведомства."На андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих", - отмечает МО РФ.
херсонская область
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
15:26 12.10.2022 (обновлено: 16:28 12.10.2022)
 
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ в Херсонской области

Минобороны России сообщило о срыве переброски резервов украинских сил в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили четыре разведанные переправы украинских военных через реку Ингулец в Херсонской области и тем самым сорвали переброску резервов противника в район боевых действий, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Упреждающим огневым поражением были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий", - говорится в сводке военного ведомства.
"На андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
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