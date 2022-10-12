https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823399490.html

ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков

ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков - РИА Новости, 12.10.2022

ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков

Российские войска нанесли удар по готовившимся атаковать Костромку и Ищенку Херсонской области украинским войскам, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:18

2022-10-12T15:18

2022-10-12T16:28

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херсонская область

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по готовившимся атаковать Костромку и Ищенку Херсонской области украинским войскам, сообщило в среду министерство обороны РФ."На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих", - отмечает МО РФ.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область