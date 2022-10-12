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ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков
ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков - РИА Новости, 12.10.2022
ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков
Российские войска нанесли удар по готовившимся атаковать Костромку и Ищенку Херсонской области украинским войскам, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:18
2022-10-12T16:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по готовившимся атаковать Костромку и Ищенку Херсонской области украинским войскам, сообщило в среду министерство обороны РФ."На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих", - отмечает МО РФ.
херсонская область
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
15:18 12.10.2022 (обновлено: 16:28 12.10.2022)
 
ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков

ВС России уничтожили более 90 украинских боевиков, готовивших атаку в Херсонской области

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники в зоне спецоперации
Российские десантники в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по готовившимся атаковать Костромку и Ищенку Херсонской области украинским войскам, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих", - отмечает МО РФ.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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