https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823399490.html
ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков
ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков - РИА Новости, 12.10.2022
ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков
Российские войска нанесли удар по готовившимся атаковать Костромку и Ищенку Херсонской области украинским войскам, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:18
2022-10-12T15:18
2022-10-12T16:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российские войска нанесли удар по готовившимся атаковать Костромку и Ищенку Херсонской области украинским войскам, сообщило в среду министерство обороны РФ."На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение выдвигавшимся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих", - отмечает МО РФ.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
15:18 12.10.2022 (обновлено: 16:28 12.10.2022)
ВС России уничтожили в Херсонской области более 90 украинских боевиков
ВС России уничтожили более 90 украинских боевиков, готовивших атаку в Херсонской области