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ВС России отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка

ВС России отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка - РИА Новости, 12.10.2022

ВС России отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка

Вооруженные силы РФ отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:13

2022-10-12T15:13

2022-10-12T18:37

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным Минобороны, на Купянском направлении основные усилия войск Украины в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений."Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта. Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в министерстве, противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. "Все атаки российскими войсками успешно отражены. Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра "Кирпи", - сказали в ведомстве.

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"Противник предпринимал безуспешные попытки наступления" – Конашенков о ходе спецоперации на Украине "Противник предпринимал безуспешные попытки наступления" – Конашенков о ходе спецоперации на Украине 2022-10-12T15:13 true PT4M38S

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, донбасс