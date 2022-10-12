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ВС России отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка
ВС России отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка - РИА Новости, 12.10.2022
ВС России отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка
Вооруженные силы РФ отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:13
2022-10-12T15:13
2022-10-12T18:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позднее они были отброшены, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным Минобороны, на Купянском направлении основные усилия войск Украины в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений."Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта. Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в министерстве, противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. "Все атаки российскими войсками успешно отражены. Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра "Кирпи", - сказали в ведомстве.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Противник предпринимал безуспешные попытки наступления" – Конашенков о ходе спецоперации на Украине
"Противник предпринимал безуспешные попытки наступления" – Конашенков о ходе спецоперации на Украине
2022-10-12T15:13
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PT4M38S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Донбасс
15:13 12.10.2022 (обновлено: 18:37 12.10.2022)
ВС России отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка
Минобороны: российские военные отбили атаку трех украинских рот на поселок Кисловка