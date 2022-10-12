https://ria.ru/20221012/spetsoperatsiya-1823324211.html
В Кремле заявили, что цели спецоперации остаются прежними
В Кремле заявили, что цели спецоперации остаются прежними - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле заявили, что цели спецоперации остаются прежними
Цели спецоперации РФ на Украине остаются прежними, их актуальность только повышается на фоне действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:52
2022-10-12T11:52
2022-10-12T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Цели спецоперации РФ на Украине остаются прежними, их актуальность только повышается на фоне действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, актуальность этих целей только повышается на фоне действий киевского режима.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донбасс, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Россия, Украина, Дмитрий Песков
11:52 12.10.2022 (обновлено: 12:11 12.10.2022)
В Кремле заявили, что цели спецоперации остаются прежними
Пресс-секретарь Песков: цели спецоперации на Украине остаются прежними
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Цели спецоперации РФ на Украине остаются прежними, их актуальность только повышается на фоне действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, остаются прежними, ровно как они указаны в выступлении 24-25 февраля", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, остаются ли цели спецоперации прежними.
По его словам, актуальность этих целей только повышается на фоне действий киевского режима.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".