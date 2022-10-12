https://ria.ru/20221012/spch-1823473840.html
В СПЧ прокомментировали идею создать должность военного омбудсмена
В СПЧ прокомментировали идею создать должность военного омбудсмена - РИА Новости, 12.10.2022
В СПЧ прокомментировали идею создать должность военного омбудсмена
Предложение о создании должности военного омбудсмена в РФ требует обсуждения, в нем есть некая целесообразность, заявил РИА Новости ответственный секретарь... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:45
2022-10-12T17:45
2022-10-12T17:47
александр точенов
россия
госдума рф
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Предложение о создании должности военного омбудсмена в РФ требует обсуждения, в нем есть некая целесообразность, заявил РИА Новости ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.Ранее фракция "Новые люди" внесла в ГД законопроект, предусматривающий создание должности военного омбудсмена в РФ для разрешения проблем, возникающих в ходе частичной мобилизации."На мой взгляд, проблема есть в этой сфере, это отдельная сфера, здесь отдельный режим должен быть, есть вопросы секретности. Наверное, есть некая целесообразность в том, чтобы была отдельная должность, тем более сейчас, но это нужно всегда, то призыв, то еще другие вопросы во время прохождения службы бывают. Может быть, в региональном смысла нет, а федеральный надо посмотреть и подумать. Тема требует обсуждения", - сказал Точенов и добавил, что нельзя "отметать" тему сразу.
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александр точенов, россия, госдума рф, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), частичная мобилизация в россии
Александр Точенов, Россия, Госдума РФ, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Частичная мобилизация в России
17:45 12.10.2022 (обновлено: 17:47 12.10.2022)
В СПЧ прокомментировали идею создать должность военного омбудсмена
Секретарь СПЧ Точенов: идея создать должность военного омбудсмена требует обсуждения