https://ria.ru/20221012/soyuz-1823443525.html
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России - РИА Новости, 12.10.2022
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России
Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против РФ, так как существует свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:59
2022-10-12T16:59
2022-10-12T17:20
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против РФ, так как существует свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, говорится в сообщении ЕК."Продолжающаяся политика Турции, направленная на неприсоединение к ограничительным мерам против России, вызывает обеспокоенность из-за свободного обращения товаров, в том числе товаров двойного назначения, в рамках таможенного союза ЕС и Турции", - говорится в сообщении.Турция "остается ключевым партнером Европейского союза в важнейших областях, представляющих общий интерес", таких, как миграция, борьба с терроризмом, экономика, торговля, энергетика, продовольственная безопасность и транспорт, говорится в релизе."Турция способствовала диалогу между Россией и Украиной и сыграла ключевую роль в соглашении об экспорте зерна, хотя она также решила расширить торговые и финансовые отношения с Россией", - отметили в ЕК.
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html
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турция, россия, еврокомиссия, евросоюз
Турция, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
16:59 12.10.2022 (обновлено: 17:20 12.10.2022)
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России
ЕК из-за таможенного союза обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против РФ, так как существует свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, говорится в сообщении ЕК.
"Продолжающаяся политика Турции, направленная на неприсоединение к ограничительным мерам против России, вызывает обеспокоенность из-за свободного обращения товаров, в том числе товаров двойного назначения, в рамках таможенного союза ЕС и Турции", - говорится в сообщении.
Турция "остается ключевым партнером Европейского союза в важнейших областях, представляющих общий интерес", таких, как миграция, борьба с терроризмом, экономика, торговля, энергетика, продовольственная безопасность и транспорт, говорится в релизе.
"Турция способствовала диалогу между Россией и Украиной и сыграла ключевую роль в соглашении об экспорте зерна, хотя она также решила расширить торговые и финансовые отношения с Россией", - отметили в ЕК.