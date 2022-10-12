https://ria.ru/20221012/soyuz-1823443525.html

Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России

Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России - РИА Новости, 12.10.2022

Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России

Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против РФ, так как существует свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:59

2022-10-12T16:59

2022-10-12T17:20

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против РФ, так как существует свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, говорится в сообщении ЕК."Продолжающаяся политика Турции, направленная на неприсоединение к ограничительным мерам против России, вызывает обеспокоенность из-за свободного обращения товаров, в том числе товаров двойного назначения, в рамках таможенного союза ЕС и Турции", - говорится в сообщении.Турция "остается ключевым партнером Европейского союза в важнейших областях, представляющих общий интерес", таких, как миграция, борьба с терроризмом, экономика, торговля, энергетика, продовольственная безопасность и транспорт, говорится в релизе."Турция способствовала диалогу между Россией и Украиной и сыграла ключевую роль в соглашении об экспорте зерна, хотя она также решила расширить торговые и финансовые отношения с Россией", - отметили в ЕК.

https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html

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турция, россия, еврокомиссия, евросоюз