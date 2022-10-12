Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/soyuz-1823443525.html
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России - РИА Новости, 12.10.2022
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России
Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против РФ, так как существует свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:59
2022-10-12T17:20
турция
россия
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против РФ, так как существует свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, говорится в сообщении ЕК."Продолжающаяся политика Турции, направленная на неприсоединение к ограничительным мерам против России, вызывает обеспокоенность из-за свободного обращения товаров, в том числе товаров двойного назначения, в рамках таможенного союза ЕС и Турции", - говорится в сообщении.Турция "остается ключевым партнером Европейского союза в важнейших областях, представляющих общий интерес", таких, как миграция, борьба с терроризмом, экономика, торговля, энергетика, продовольственная безопасность и транспорт, говорится в релизе."Турция способствовала диалогу между Россией и Украиной и сыграла ключевую роль в соглашении об экспорте зерна, хотя она также решила расширить торговые и финансовые отношения с Россией", - отметили в ЕК.
https://ria.ru/20221011/peregovory-1823097370.html
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823264360.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, еврокомиссия, евросоюз
Турция, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
16:59 12.10.2022 (обновлено: 17:20 12.10.2022)
 
Еврокомиссия обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России

ЕК из-за таможенного союза обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) обеспокоена неприсоединением Турции к санкциям против РФ, так как существует свободное обращение товаров в рамках таможенного союза ЕС-Турции, говорится в сообщении ЕК.
"Продолжающаяся политика Турции, направленная на неприсоединение к ограничительным мерам против России, вызывает обеспокоенность из-за свободного обращения товаров, в том числе товаров двойного назначения, в рамках таможенного союза ЕС и Турции", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:35Специальная военная операция на Украине
Лавров прокомментировал предложение Турции по переговорам по Украине
Турция "остается ключевым партнером Европейского союза в важнейших областях, представляющих общий интерес", таких, как миграция, борьба с терроризмом, экономика, торговля, энергетика, продовольственная безопасность и транспорт, говорится в релизе.
"Турция способствовала диалогу между Россией и Украиной и сыграла ключевую роль в соглашении об экспорте зерна, хотя она также решила расширить торговые и финансовые отношения с Россией", - отметили в ЕК.
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
01:49
В Турции объяснили, как США развалили Украину
 
ТурцияРоссияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала