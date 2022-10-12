https://ria.ru/20221012/sotspodderzhka-1823359666.html

Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев

Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев - РИА Новости, 12.10.2022

Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:41

2022-10-12T13:41

2022-10-12T13:41

волгоградская область

андрей бочаров

общество

частичная мобилизация в россии

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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные школьное питание и занятия в секциях государственных учреждений дополнительного образования, сообщила администрация региона.Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации.Отмечается, что члены семей мобилизованных имеют право на получение социальных услуг и средств реабилитации без очереди. По данным администрации, в регионе откроют горячую линию по вопросам оказания дополнительных мер поддержки.По информации ведомства, глава региона поручил профильному комитету разработать проекты законов о бесплатном питании детей мобилизованных волгоградцев в школах и колледжах. Кроме того, отмечается, что студентам средне-специальных образовательных учреждений, которые являются детьми мобилизованных, будет выплачиваться стипендия. Также, по данным администрации, планируется освободить студентов вузов и колледжей, получающих первое образование, от оплаты.

https://ria.ru/20221004/volgograd-1821453095.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волгоградская область, андрей бочаров, общество, частичная мобилизация в россии