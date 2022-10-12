Рейтинг@Mail.ru
Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/sotspodderzhka-1823359666.html
Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев
Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев - РИА Новости, 12.10.2022
Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:41
2022-10-12T13:41
волгоградская область
андрей бочаров
общество
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/78/1521767828_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_31191b808e4da51c914d61ab9b0e8848.jpg
ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные школьное питание и занятия в секциях государственных учреждений дополнительного образования, сообщила администрация региона.Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации.Отмечается, что члены семей мобилизованных имеют право на получение социальных услуг и средств реабилитации без очереди. По данным администрации, в регионе откроют горячую линию по вопросам оказания дополнительных мер поддержки.По информации ведомства, глава региона поручил профильному комитету разработать проекты законов о бесплатном питании детей мобилизованных волгоградцев в школах и колледжах. Кроме того, отмечается, что студентам средне-специальных образовательных учреждений, которые являются детьми мобилизованных, будет выплачиваться стипендия. Также, по данным администрации, планируется освободить студентов вузов и колледжей, получающих первое образование, от оплаты.
https://ria.ru/20221004/volgograd-1821453095.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/78/1521767828_168:0:1500:999_1920x0_80_0_0_fd2b306bd5741fbf94473d6c8ba48fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, андрей бочаров, общество, частичная мобилизация в россии
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Общество, Частичная мобилизация в России
13:41 12.10.2022
 

Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев

© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные школьное питание и занятия в секциях государственных учреждений дополнительного образования, сообщила администрация региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации.
"Кроме того, семьям таких граждан окажут дополнительную социальную помощь. В частности, дети смогут бесплатно посещать кружки и секции в государственных образовательных организациях Волгоградской области; в первоочередном порядке быть зачисленными в лагеря", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что члены семей мобилизованных имеют право на получение социальных услуг и средств реабилитации без очереди. По данным администрации, в регионе откроют горячую линию по вопросам оказания дополнительных мер поддержки.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 15:15
В Волгоградской области завершили первый этап частичной мобилизации
По информации ведомства, глава региона поручил профильному комитету разработать проекты законов о бесплатном питании детей мобилизованных волгоградцев в школах и колледжах. Кроме того, отмечается, что студентам средне-специальных образовательных учреждений, которые являются детьми мобилизованных, будет выплачиваться стипендия. Также, по данным администрации, планируется освободить студентов вузов и колледжей, получающих первое образование, от оплаты.
"Органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Волгоградской области рекомендовано предусмотреть освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход (в том числе за питание) за детьми мобилизованных граждан, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях", - говорится в сообщении администрации.
 
Волгоградская областьАндрей БочаровОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала