https://ria.ru/20221012/sotspodderzhka-1823359666.html
Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев
Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев - РИА Новости, 12.10.2022
Дополнительные меры соцподдержки окажут семьям мобилизованных волгоградцев
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:41
2022-10-12T13:41
2022-10-12T13:41
волгоградская область
андрей бочаров
общество
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные школьное питание и занятия в секциях государственных учреждений дополнительного образования, сообщила администрация региона.Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации.Отмечается, что члены семей мобилизованных имеют право на получение социальных услуг и средств реабилитации без очереди. По данным администрации, в регионе откроют горячую линию по вопросам оказания дополнительных мер поддержки.По информации ведомства, глава региона поручил профильному комитету разработать проекты законов о бесплатном питании детей мобилизованных волгоградцев в школах и колледжах. Кроме того, отмечается, что студентам средне-специальных образовательных учреждений, которые являются детьми мобилизованных, будет выплачиваться стипендия. Также, по данным администрации, планируется освободить студентов вузов и колледжей, получающих первое образование, от оплаты.
https://ria.ru/20221004/volgograd-1821453095.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, андрей бочаров, общество, частичная мобилизация в россии
Волгоградская область, Андрей Бочаров, Общество, Частичная мобилизация в России
ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные школьное питание и занятия в секциях государственных учреждений дополнительного образования, сообщила администрация региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области
, призванным в ходе частичной мобилизации.
"Кроме того, семьям таких граждан окажут дополнительную социальную помощь. В частности, дети смогут бесплатно посещать кружки и секции в государственных образовательных организациях Волгоградской области; в первоочередном порядке быть зачисленными в лагеря", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что члены семей мобилизованных имеют право на получение социальных услуг и средств реабилитации без очереди. По данным администрации, в регионе откроют горячую линию по вопросам оказания дополнительных мер поддержки.
По информации ведомства, глава региона поручил профильному комитету разработать проекты законов о бесплатном питании детей мобилизованных волгоградцев в школах и колледжах. Кроме того, отмечается, что студентам средне-специальных образовательных учреждений, которые являются детьми мобилизованных, будет выплачиваться стипендия. Также, по данным администрации, планируется освободить студентов вузов и колледжей, получающих первое образование, от оплаты.
"Органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Волгоградской области рекомендовано предусмотреть освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход (в том числе за питание) за детьми мобилизованных граждан, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях", - говорится в сообщении администрации.