https://ria.ru/20221012/sobyanin-1823290078.html

Близкие могут получить выплату за мобилизованных в Москве, сообщил Собянин

Близкие могут получить выплату за мобилизованных в Москве, сообщил Собянин - РИА Новости, 12.10.2022

Близкие могут получить выплату за мобилизованных в Москве, сообщил Собянин

Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T09:49

2022-10-12T09:49

2022-10-12T09:49

общество

сергей собянин

сергий радонежский

москва

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее Москва приняла решение о дополнительных выплатах гражданам, призванным в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, в размере 50 тысяч рублей в месяц."Приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи", - написал Собянин.

москва

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