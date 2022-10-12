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Близкие могут получить выплату за мобилизованных в Москве, сообщил Собянин
Близкие могут получить выплату за мобилизованных в Москве, сообщил Собянин - РИА Новости, 12.10.2022
Близкие могут получить выплату за мобилизованных в Москве, сообщил Собянин
Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:49
2022-10-12T09:49
2022-10-12T09:49
общество
сергей собянин
сергий радонежский
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи, заявил в личном блоге в среду мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее Москва приняла решение о дополнительных выплатах гражданам, призванным в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, в размере 50 тысяч рублей в месяц."Приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской Центр поддержки семей мобилизованных (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи", - написал Собянин.
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общество, сергей собянин, сергий радонежский, москва, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Собянин, Сергий Радонежский, Москва, Частичная мобилизация в России
Близкие могут получить выплату за мобилизованных в Москве, сообщил Собянин
Собянин: близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве