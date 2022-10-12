https://ria.ru/20221012/snils-1823424132.html
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца - РИА Новости, 12.10.2022
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца
Первые страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) выдали в Донецке, сообщила начальник отдела Пенсионного фонда ДНР Анна Михаленко. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:13
2022-10-12T16:13
2022-10-12T16:13
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Первые страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) выдали в Донецке, сообщила начальник отдела Пенсионного фонда ДНР Анна Михаленко."Сегодня прошла процедура выдачи первых СНИЛС РФ на бумажных носителях в ДНР", - сообщила журналистам Михаленко, возглавляющая отдел администрирования сведений о застрахованных лицах и проверочной работы Пенсионного фонда ДНР.Ранее 10 октября Пенсионный фонд ДНР впервые после вхождения республики в состав России приступил к регистрации физических лиц на своей территории в системе персонифицированного учета. Работа по сбору данных и выдаче СНИЛС проводится во взаимодействии с отделением Пенсионного фонда РФ по Ростовской области. До этого гражданам РФ, живущим в ДНР, приходилось для оформления СНИЛС выезжать в Россию.
https://ria.ru/20221012/podzheg-1823415620.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, донецк (днр), пенсионный фонд рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Пенсионный фонд РФ
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца
Начальник Пенсионного фонда ДНР Михаленко: в Донецке начали выдавать российские СНИЛС