Рейтинг@Mail.ru
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/snils-1823424132.html
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца - РИА Новости, 12.10.2022
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца
Первые страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) выдали в Донецке, сообщила начальник отдела Пенсионного фонда ДНР Анна Михаленко. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:13
2022-10-12T16:13
россия
донецкая народная республика
донецк (днр)
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593630200_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_89480f33727a9f0dadfeb5bd8115fdeb.jpg
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Первые страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) выдали в Донецке, сообщила начальник отдела Пенсионного фонда ДНР Анна Михаленко."Сегодня прошла процедура выдачи первых СНИЛС РФ на бумажных носителях в ДНР", - сообщила журналистам Михаленко, возглавляющая отдел администрирования сведений о застрахованных лицах и проверочной работы Пенсионного фонда ДНР.Ранее 10 октября Пенсионный фонд ДНР впервые после вхождения республики в состав России приступил к регистрации физических лиц на своей территории в системе персонифицированного учета. Работа по сбору данных и выдаче СНИЛС проводится во взаимодействии с отделением Пенсионного фонда РФ по Ростовской области. До этого гражданам РФ, живущим в ДНР, приходилось для оформления СНИЛС выезжать в Россию.
https://ria.ru/20221012/podzheg-1823415620.html
россия
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593630200_62:0:2089:1520_1920x0_80_0_0_3d9ee6411fcadf484fec5bde72148cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, донецк (днр), пенсионный фонд рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Пенсионный фонд РФ
16:13 12.10.2022
 
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца

Начальник Пенсионного фонда ДНР Михаленко: в Донецке начали выдавать российские СНИЛС

© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Первые страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) выдали в Донецке, сообщила начальник отдела Пенсионного фонда ДНР Анна Михаленко.
"Сегодня прошла процедура выдачи первых СНИЛС РФ на бумажных носителях в ДНР", - сообщила журналистам Михаленко, возглавляющая отдел администрирования сведений о застрахованных лицах и проверочной работы Пенсионного фонда ДНР.
Ранее 10 октября Пенсионный фонд ДНР впервые после вхождения республики в состав России приступил к регистрации физических лиц на своей территории в системе персонифицированного учета. Работа по сбору данных и выдаче СНИЛС проводится во взаимодействии с отделением Пенсионного фонда РФ по Ростовской области. До этого гражданам РФ, живущим в ДНР, приходилось для оформления СНИЛС выезжать в Россию.
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:55
В Минеральных Водах мужчина поджег начальницу Пенсионного фонда
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Пенсионный фонд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала