https://ria.ru/20221012/snaryady-1823403314.html

Власти Норвегии закупят для Украины артиллерийские снаряды

Власти Норвегии закупят для Украины артиллерийские снаряды - РИА Новости, 12.10.2022

Власти Норвегии закупят для Украины артиллерийские снаряды

Власти Норвегии закупают через британский фонд 17 тысяч артиллерийских снарядов для отправки на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:29

2022-10-12T15:29

2022-10-12T15:58

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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Норвегии закупают через британский фонд 17 тысяч артиллерийских снарядов для отправки на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам на брифинге в Брюсселе."Норвегия закупает для Украины 17 тысяч артиллерийских снарядов через британский фонд. На Украине в них большая потребность", - сказал министр, слова которого приводит норвежская телерадиокомпания NRK.Он также сообщил, что в последние недели правительство направило в Стортинг предложение о выделении четырех миллиардов норвежских крон (более 384 миллиона евро) на военную поддержку Украины.

https://ria.ru/20221012/pvo-1823330892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, норвегия, брюссель