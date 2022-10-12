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Власти Норвегии закупят для Украины артиллерийские снаряды - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/snaryady-1823403314.html
Власти Норвегии закупят для Украины артиллерийские снаряды
Власти Норвегии закупят для Украины артиллерийские снаряды - РИА Новости, 12.10.2022
Власти Норвегии закупят для Украины артиллерийские снаряды
Власти Норвегии закупают через британский фонд 17 тысяч артиллерийских снарядов для отправки на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:29
2022-10-12T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
норвегия
брюссель
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Норвегии закупают через британский фонд 17 тысяч артиллерийских снарядов для отправки на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам на брифинге в Брюсселе."Норвегия закупает для Украины 17 тысяч артиллерийских снарядов через британский фонд. На Украине в них большая потребность", - сказал министр, слова которого приводит норвежская телерадиокомпания NRK.Он также сообщил, что в последние недели правительство направило в Стортинг предложение о выделении четырех миллиардов норвежских крон (более 384 миллиона евро) на военную поддержку Украины.
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украина
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в мире, украина, норвегия, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Норвегия, Брюссель
15:29 12.10.2022 (обновлено: 15:58 12.10.2022)
 
Власти Норвегии закупят для Украины артиллерийские снаряды

Глава Минобороны Норвегии: страна закупит для Украины 17 тысяч артиллерийских снарядов

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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МУРМАНСК, 12 окт – РИА Новости. Власти Норвегии закупают через британский фонд 17 тысяч артиллерийских снарядов для отправки на Украину, сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам на брифинге в Брюсселе.
"Норвегия закупает для Украины 17 тысяч артиллерийских снарядов через британский фонд. На Украине в них большая потребность", - сказал министр, слова которого приводит норвежская телерадиокомпания NRK.
Он также сообщил, что в последние недели правительство направило в Стортинг предложение о выделении четырех миллиардов норвежских крон (более 384 миллиона евро) на военную поддержку Украины.
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