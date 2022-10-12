https://ria.ru/20221012/slutskiy-1823551337.html

Слуцкий осудил решение ЕС о непризнании паспортов России из новых регионов

Слуцкий осудил решение ЕС о непризнании паспортов России из новых регионов - РИА Новости, 12.10.2022

Слуцкий осудил решение ЕС о непризнании паспортов России из новых регионов

Решение постпредов стран ЕС не признавать российские паспорта, выданные в новых регионах, является дискриминационным, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:50

2022-10-12T23:50

2022-10-12T23:50

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леонид слуцкий (тренер)

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение постпредов стран ЕС не признавать российские паспорта, выданные в новых регионах, является дискриминационным, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В среду постпреды стран ЕС на заседании COREPER II согласовали позицию о непризнании паспортов РФ, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины и Грузии", такие документы после принятия соответствующего решения не будут действительны для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство."Решение дискриминационное по своей сути и еще раз демонстрирующее истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии. Но русские люди, уверен, плевать хотели на ваше признание. Они теперь дома, в России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221012/rezolyutsiya-1823547248.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, леонид слуцкий (тренер), владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях