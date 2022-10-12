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Слуцкий осудил решение ЕС о непризнании паспортов России из новых регионов - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/slutskiy-1823551337.html
Слуцкий осудил решение ЕС о непризнании паспортов России из новых регионов
Слуцкий осудил решение ЕС о непризнании паспортов России из новых регионов - РИА Новости, 12.10.2022
Слуцкий осудил решение ЕС о непризнании паспортов России из новых регионов
Решение постпредов стран ЕС не признавать российские паспорта, выданные в новых регионах, является дискриминационным, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:50
2022-10-12T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
леонид слуцкий (тренер)
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение постпредов стран ЕС не признавать российские паспорта, выданные в новых регионах, является дискриминационным, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В среду постпреды стран ЕС на заседании COREPER II согласовали позицию о непризнании паспортов РФ, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины и Грузии", такие документы после принятия соответствующего решения не будут действительны для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство."Решение дискриминационное по своей сути и еще раз демонстрирующее истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии. Но русские люди, уверен, плевать хотели на ваше признание. Они теперь дома, в России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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в мире, леонид слуцкий (тренер), владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Леонид Слуцкий (Тренер), Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Евросоюз, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях
23:50 12.10.2022
 
Слуцкий осудил решение ЕС о непризнании паспортов России из новых регионов

Слуцкий назвал отказ ЕС признавать паспорта России из новых регионов дискриминацией

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Решение постпредов стран ЕС не признавать российские паспорта, выданные в новых регионах, является дискриминационным, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В среду постпреды стран ЕС на заседании COREPER II согласовали позицию о непризнании паспортов РФ, выданных на территориях, которые они считают "оккупированными у Украины и Грузии", такие документы после принятия соответствующего решения не будут действительны для выдачи виз и въезда в шенгенское пространство.
"Решение дискриминационное по своей сути и еще раз демонстрирующее истинное лицо, точнее, кривую морду европейской демократии. Но русские люди, уверен, плевать хотели на ваше признание. Они теперь дома, в России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Выступление С. Лаврова на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
23:16
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛеонид Слуцкий (Тренер)Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзГосдума РФРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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