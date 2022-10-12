https://ria.ru/20221012/slava-1823368585.html
Слава ответила на слухи о расставании с мужем
Слава ответила на слухи о расставании с мужем - РИА Новости, 12.10.2022
Слава ответила на слухи о расставании с мужем
Певица Слава (Анастасия Сланевская) ответила на слухи о разрыве отношений с любимым человеком. Анатолий Данилицкий – партнер артистки более 20 лет. Пара... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:30
2022-10-12T14:30
2022-10-12T14:40
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
развод
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) ответила на слухи о разрыве отношений с любимым человеком. Анатолий Данилицкий – партнер артистки более 20 лет. Пара воспитывает общую дочь Антонину. Кроме того, Слава отметила, что считает Анатолия близким человеком. Пользователи Сети неоднократно спрашивали у Славы о ее отношениях с Данилицким. Певица каждый раз уходила от ответа. Ранее артистка рассказала, почему она живет раздельно с Данилицким. По ее словам, это оказалось наиболее комфортным для обоих. Тем не менее, певица и бизнесмен встречаются каждый день.
https://ria.ru/20220627/slava-1798470171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
певица слава (анастасия сланевская), развод
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), развод
14:30 12.10.2022 (обновлено: 14:40 12.10.2022)
Слава ответила на слухи о расставании с мужем
Певица Слава ответила на слухи о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким