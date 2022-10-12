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Слава ответила на слухи о расставании с мужем - РИА Новости, 12.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221012/slava-1823368585.html
Слава ответила на слухи о расставании с мужем
Слава ответила на слухи о расставании с мужем - РИА Новости, 12.10.2022
Слава ответила на слухи о расставании с мужем
Певица Слава (Анастасия Сланевская) ответила на слухи о разрыве отношений с любимым человеком. Анатолий Данилицкий – партнер артистки более 20 лет. Пара... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:30
2022-10-12T14:40
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
развод
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) ответила на слухи о разрыве отношений с любимым человеком. Анатолий Данилицкий – партнер артистки более 20 лет. Пара воспитывает общую дочь Антонину. Кроме того, Слава отметила, что считает Анатолия близким человеком. Пользователи Сети неоднократно спрашивали у Славы о ее отношениях с Данилицким. Певица каждый раз уходила от ответа. Ранее артистка рассказала, почему она живет раздельно с Данилицким. По ее словам, это оказалось наиболее комфортным для обоих. Тем не менее, певица и бизнесмен встречаются каждый день.
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певица слава (анастасия сланевская), развод
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), развод
14:30 12.10.2022 (обновлено: 14:40 12.10.2022)
 
Слава ответила на слухи о расставании с мужем

Певица Слава ответила на слухи о расставании с бизнесменом Анатолием Данилицким

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Шансон года"
Церемония вручения премии Шансон года - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) ответила на слухи о разрыве отношений с любимым человеком. Анатолий Данилицкий – партнер артистки более 20 лет. Пара воспитывает общую дочь Антонину.

"Во-первых, у меня нет мужа, во-вторых, он небогатый, в-третьих, я ответила на все вопросы", – ответила певица в эфире передачи "Скажи правду" на RU.TV.

Кроме того, Слава отметила, что считает Анатолия близким человеком.
Пользователи Сети неоднократно спрашивали у Славы о ее отношениях с Данилицким. Певица каждый раз уходила от ответа.
Ранее артистка рассказала, почему она живет раздельно с Данилицким. По ее словам, это оказалось наиболее комфортным для обоих. Тем не менее, певица и бизнесмен встречаются каждый день.
Певица Слава (Анастасия Сланевская) на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:39Шоубиз
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)развод
 
 
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