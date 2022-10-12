https://ria.ru/20221012/slabost-1823268484.html

FT указала на слабость ВСУ после российских ударов

FT указала на слабость ВСУ после российских ударов - РИА Новости, 12.10.2022

FT указала на слабость ВСУ после российских ударов

Массированный удар России по энергетической инфраструктуре показал слабость противовоздушной обороны ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:10

2022-10-12T04:10

2022-10-12T04:10

в мире

владимир путин

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россия

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Массированный удар России по энергетической инфраструктуре показал слабость противовоздушной обороны ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов.По их мнению, недостаток средств ПВО стал одной из главных проблем для Украины.Собеседники газеты предположили, что Киев направил часть средств ПВО на линию соприкосновения, чем оголил тыл.Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.Как пояснил президент Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20221012/svo-1823261317.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы украины