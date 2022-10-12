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FT указала на слабость ВСУ после российских ударов - РИА Новости, 12.10.2022
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FT указала на слабость ВСУ после российских ударов
FT указала на слабость ВСУ после российских ударов - РИА Новости, 12.10.2022
FT указала на слабость ВСУ после российских ударов
Массированный удар России по энергетической инфраструктуре показал слабость противовоздушной обороны ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:10
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Массированный удар России по энергетической инфраструктуре показал слабость противовоздушной обороны ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов.По их мнению, недостаток средств ПВО стал одной из главных проблем для Украины.Собеседники газеты предположили, что Киев направил часть средств ПВО на линию соприкосновения, чем оголил тыл.Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.Как пояснил президент Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры.
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
04:10 12.10.2022
 
FT указала на слабость ВСУ после российских ударов

FT: массированный удар России по энергетической инфраструктуре показал слабость ПВО ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Массированный удар России по энергетической инфраструктуре показал слабость противовоздушной обороны ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов.
По их мнению, недостаток средств ПВО стал одной из главных проблем для Украины.

"Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой противовоздушной обороны, а в том, что ее недостаточно для защиты такой большой страны, при том, что ракеты могут прилететь с множества направлений", — рассказал западный советник по обороне.

Собеседники газеты предположили, что Киев направил часть средств ПВО на линию соприкосновения, чем оголил тыл.

"Украина ограничена в дальнобойных, высокоточных системах противовоздушной обороны. Ей нужно больше", — заявил один из чиновников.

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.
Как пояснил президент Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры.
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