FT указала на слабость ВСУ после российских ударов
FT: массированный удар России по энергетической инфраструктуре показал слабость ПВО ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Массированный удар России по энергетической инфраструктуре показал слабость противовоздушной обороны ВСУ, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных западных и украинских чиновников и военных экспертов.
По их мнению, недостаток средств ПВО стал одной из главных проблем для Украины.
"Проблема не столько в том, что у Украины нет никакой противовоздушной обороны, а в том, что ее недостаточно для защиты такой большой страны, при том, что ракеты могут прилететь с множества направлений", — рассказал западный советник по обороне.
Собеседники газеты предположили, что Киев направил часть средств ПВО на линию соприкосновения, чем оголил тыл.
"Украина ограничена в дальнобойных, высокоточных системах противовоздушной обороны. Ей нужно больше", — заявил один из чиновников.
Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, а все назначенные объекты поражены.
Как пояснил президент Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры.